Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á °ì»þ1500±ßÄ¶²¼Íî¡¡ÊÆ¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ°¤¤¬»Ô¾ì¤Î·Ù²ü´¶¹â¤á ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¤Ë
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ1500±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åì¾Ú¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ°¤¤¬»Ô¾ì¤Î·Ù²ü´¶¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¡¢µîÇ¯9·î°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½È¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ1500±ß°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢3Ëü5691±ß52Á¬¤ÈÀè½µ¤«¤éÂçÉý¤ËÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬·Êµ¤°²½¤ÈÊª²Á¹â¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦·üÇ°¤«¤é¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬700¥É¥ë°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ù²ü´¶¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿¤Û¤«¡¢±ß¹â¤âÁê¾ì¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô¤¬Çä¤é¤ì¡¢Á´ÌÌ°Â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£½µÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÈ¯É½¤È¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤ò¹µ¤¨¡¢»Ô¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£