◆NCT DREAM、愛嬌溢れるMC

【モデルプレス=2025/03/31】NCT DREAM(エヌシーティードリーム)が、28日から30日にかけて神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル 『The Performance(ザ・パフォーマンス)』29日公演に出演した。マーク(MARK)とヘチャン(HAECHAN)が惜しくも欠席となったことから、ロンジュン(RENJUN)、ジェノ(JENO)、ジェミン(JAEMIN)、チョンロ(CHENLE)、チソン(JISUNG)の5人で登場したNCT DREAM。「Glitch Mode(Japanese ver.)」「Smoothie」でステージの幕を開くと、本来7人のパート割りを5人でも完璧にこなし、納得のスキルをひしひしと感じられるステージを作り上げた。

◆NCT DREAMチソン、1人でコールアンドレスポンス ジェノからジェミンへの気遣い光る場面も

◆セットリスト

◆Kアリーナ横浜にて開催「The Performance」

ステージではクールに決め、MCコーナーでは愛嬌たっぷりにNCT DREAMの魅力が炸裂。日本語の勉強に励んでいるというジェミンが「僕のお姫様と王子様ようこそ。僕はみなさんのうさぎちゃんとねこちゃん、ジェミンです!」と定番の挨拶をしたことに始まり、チソンは「ちぃちゃん、チソンです」、チョンロは「可愛い天使ロロたん、チョンロです」とキュートに挨拶。チソンが「僕達のこと初めて知った方はいますか?」と聞いてみるも、ファンで埋め尽くされた会場からは返事があまりなく、思わずチョンロに助けを求めに隠れに行く場面もあった。「Life Is Still Going On」「Best Friend Ever」と観客と一緒に楽しみやすい楽曲が続き、ロンジュンとチソンが広々とした会場とコールアンドレスポンスに挑戦。ジェノが「チソンはエネルギーがちょっと足りない」とコールの照れを指摘すると、チソンだけが「Make some noise!」と再び煽り、「恥ずかしい!」と再び照れたことで会場からは笑いが起こった。またジェミンは、残り2曲となったことを嘆くファンに向けては「仕方ないですよ(笑)」と流暢になだめ、ビジュアルが画面いっぱいに映るだけで「キャー!」と歓声が響くと「なに(笑)?」と返すなど日本語での巧みなコミュニケーションを披露。さらにジェミンは「今日は朝から雨が降り出して寒いからあったかくしていてくださいね。風邪ひかないようにね」とファンにメッセージを伝えていくなかで、声が通りづらそうだったヘッドセットをジェノが直す気遣い溢れる場面も。「今日も来てくれて本当にありがとうございます。気をつけて帰ってね。日本のファンのみなさんが最高です」と温かに伝え「When I'm With You(Japanese ver.)」「Moonlight」と最後まで爽やかにステージを彩った。M1 Glitch Mode(Japanese ver.)M2 SmoothieM3 Life Is Still Going OnM4 Best Friend EverM5 When I'm With You(Japanese ver.)M6 Moonlightダンスミュージックをはじめ様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽シーンを創り出すイベント。29日公演にはEVNNE(イブン)、WayV(ウェイブイ)、NCT DREAM(エヌシーティードリーム)、n.SSign(エンサイン)、OCTPATH(オクトパス)、(G)I-DLE(ジー・アイドゥル)、MAZZEL(マーゼル)が出演した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】