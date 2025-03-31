µæ¶Ë¤Î¤Õ¤ï¤·¤å¤ï¿©´¶♡Íñ1¸Ä¡õ¥ï¥ó¥Ñ¥ó¤ÇÄ¶´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤ë¡ª¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´14Ëç)

¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤âÍñ¤ÈµíÆý¡¢º½Åü¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢±ö¤Î5¤Ä¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¤Õ¤Ã¤¯¤éÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀå¤¶¤ï¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡ª½ÐÍèÎ©¤ÆÇ®¡¹¤Î¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤òÄº¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô♡º£²ó¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©

¸ý¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤·¤å¤ïÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¿©´¶¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¡£Í¥¤·¤¤Íñ¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤«¤é¤ª¿©»ö·Ï¤Þ¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«ºß¤Ç¤¹¡£

¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ï¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤Ç¡¢¥ª¥à¥ì¥Ä¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍ­Ì¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö¥â¥ó¥µ¥ó¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¡¦¥á¡¼¥ë¡¦¥×¥é¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ï¡¢130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£

Íñ1¸Ä¤Çºî¤ë¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô

¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤ÎºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë

¡¦Íñ¡¡1¸Ä
¡¦µíÆý¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡10g
¡¦±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¡¦Í­±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡10£ç

¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ²«¤ÈµíÆý¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨Ë¢Î©¤Æ´ï¤ÇÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£

­¢¡¡ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñÇò¤È±ö¤òÆþ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥ß¥­¥µ¡¼¤Î¶¯Â®¤ÇË¢Î©¤Æ¡¢³Ñ¤¬¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Ä¤¯¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤òºî¤ë¡£

­£¡¡Íñ²«¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥á¥ì¥ó¥²¤ò¤Ò¤È¤¹¤¯¤¤²Ã¤¨¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£

­¤¡¡»Ä¤ê¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤ÇË¢¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£

­¥¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËºþÌÓ¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤ë¡£À¸ÃÏ¤¬ËÄ¤ì¤ë¤Î¤ÇÂ¦ÌÌ¤Ë¤â¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤ë¡£

­¦¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¤·¤Æ¡¢¼å²Ð¤Ë¤«¤±6Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­§¡¡¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤ò¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î²¼¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¡¢À¸ÃÏ¤ò»®¤Ë¤Î¤»¡¢È¾Ê¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¡£

¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡ª¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤Îºî¤êÊý

¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ë¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥½¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢Ê´Åü¤ò¤Õ¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÌÊª¤òÅº¤¨¤¿¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡ª

º£²ó¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¡¦¤¤¤Á¤´¡¡100g
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡30g
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡¡¾®¤µ¤¸1

¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¤¤¤Á¤´¤Ï¤­¤ì¤¤¤ËÀö¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¿¼¤á¤ÎÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤È¥ì¥â¥ó½Á¤âÆþ¤ì¤ë¡£

­¢¡¡¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢¥ì¥ó¥¸600w¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢ºÆÅÙ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

»Ä¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢À¶·é¤Ê¥Ó¥ó¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£

º£²ó¤Ï¡¢Íñ1¸Ä¤Ç½ÐÍè¤ë¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥Õ¥í¥ó²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¾Ç¤²ÉÕ¤­¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¤Õ¤ï¤·¤å¤ï¿©´¶¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥Õ¥ì¥ª¥à¥ì¥Ä¤ò¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£