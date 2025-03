250313USJÉCÅ[ÉXÉ^Å[_226

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年6月29日(日)まで「ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025」を開催中。パーク中が卵やウサギをモチーフにした限定デコレーションで飾られるほか、キャラクターたちも今だけの姿を見せてくれる。本記事では、ショーやグリーティングをライター&編集担当が体験。かわいさにときめきまくる模様をお届けする。

ラベンダーカラーでおしゃれに決めたハローキティ&ダニエル

エルモたちのイースター衣装にキュン!

ピーナッツの仲間たちはおそろいのカラーリングがかわいい

間近でたくさん触れ合えてうれしい!

■たまごダンスとパステルカラーのコスチュームにキュン♪絶対に外せないのが、4月20日(日)までの土・日曜と4月1日(火)に実施するゲスト参加型のストリート・ショー「GO! GO! イースター・マーチ」。卵のポーズをしたりひよこになって卵の殻をつついたりと、キュートで楽しいダンスを覚えて、パークの仲間たちと一緒に踊ろう!エルモ好きの編集担当は、今年初披露の新コスチュームが見えた瞬間から大興奮。ヘルメットタイプのウサギ耳をいたく気に入り、「かわいすぎる…」と何度も繰り返していた。キティラーのライターが注目したのは、もちろんハローキティ。ラベンダーカラーが基調の上品な色味が最高…!衣装は小さなリボンや花、フリルなど、細部までかわいさが詰まっている。ダニエルとの息が合ったダンスもかわいい〜〜!!!スヌーピーとチャーリーブラウンのおそろい感が強いコスチュームも、マーチング隊のカラフルなジャケットや卵モチーフの装飾なども愛らしく、見ているだけで元気になれる。最後はキャラクターが移動しながらポージングしてくれるので、推しの姿をカメラに収めよう。■セサミストリートやピーナッツの仲間たちと写真撮影♪ユニバーサルワンダーランドでは、ロックミュージックで盛り上がる「ユニバーサル・ワンダーランド 〜レッツ・ロック・トゥギャザー!〜」を開催中。イースター限定の衣装に身を包んだ仲間たちと、大盛り上がりできる。エルモ好きの編集担当と、妖精のアビーに夢中になっているライターは、セサミストリートの仲間たちとの触れ合いに大興奮。最後は、一緒にウサギポーズで写真撮影を楽しんだ。ピーナッツの仲間たちは、「GO! GO! イースター・マーチ」に登場したスヌーピー&チャーリー・ブラウンに加え、ルーシーも鮮やかなイースター限定衣装に衣替え。チャーリー・ブラウンの肩から腕、ルーシーのスカート、スヌーピーのベストのボタン部分など、花がいっぱいで春らしい装いになっている。ウサギの耳もよく似合っている。写真撮影時には、スヌーピーがライターの服にあしらわれていたフラミンゴのまねをしてくれたり、ルーシーが自分のスカートから編集担当の頭に花を挿すようなジェスチャーをしてくれたりと、サービス精神たっぷり。かわいいだけでない優しさに、二人ともメロメロになってしまった。■限定衣装を着たミニオンたちとのグリーティング「ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング」では、ミニオンたちもイースター仕様に。ウサギやひよこ、卵が産み付けられた巣など、ハチャメチャかわいい姿は必見。いつも人懐っこい彼らは、ポージングも一流。足の角度など、何枚撮っても変化をつけてくれる。ユニバーサル・ワンダーランドとミニオン・パークイースターでは、「たまからシール」も手に入れたい。クルーに「ハッピー・イースター!」と声をかけ、頭の上にウサギの耳をつくる「ハッピー・イースター!ポーズ」をとれば、ステッカーがゲットできる。実はこちらのステッカー、卵の殻をアップサイクルしてつくられたもの。パーク内のレストランで提供しているメニューに使った卵の殻のうち、一部が活用されている。配布している場所によってデザインが異なるので、ぜひ2カ所を回って両方ゲットして。春の訪れを感じる「ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025」。パステルカラーのキュートな新衣装に身を包んだ仲間たちに会いに行こう!取材・文=上田芽依撮影=大林博之画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM and (C) 2025 Sesame Workshop(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.EJ0022701MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.