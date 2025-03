韓国の元人気アイドルで女性歌手・プロデューサーであるイ・ヘインが、『CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜』第4話にサプライズ登場した。

【映像】人気アイドルで現在はプロデューサーの美女

ABEMAが国内独占・無料配信する『CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜』は、新人アイドルグループ・CLOSE YOUR EYESに密着した番組。CLOSE YOUR EYESはサバイバルオーディション番組『PROJECT 7』を経て、2024年12月に誕生した7人組グローバルボーイズグループで、4月2日にデビューを迎える。イ・ヘインは『PROJECT 7』でディレクターを務めたのち、CLOSE YOUR EYESの統括プロデューサーに就任している。

「アルバムが出るたび意味がわかる」と期待煽る

イ・ヘインは2016年に放送されたオーディション番組『PRODUCE 101』に出演し、女性アイドルグループI.B.Iのメンバーとしてデビュー。解散後はソロ歌手として活動し、近年では2023年にデビューしたガールズグループ・KISS OF LIFEのプロデューサーとしてグループを成功に導き、注目度を高めている。

イ・ヘインがスタジオに登場すると、CLOSE YOUR EYESの7人は立ち上がり大感激。イ・ヘインはCLOSE YOUR EYESというグループ名について「グループの世界観とアルバムを意味する1つのキーワードみたいなものです。アルバムが出るたびに『ああ、こういう意味なんだ』と分かるようになっています。みんなに似合うコンセプトと、ファンにとっても意味のあるメッセージを込めたアルバムを考えています。アルバムを期待していてください」と説明。メンバーは驚いたようにその言葉を噛み締め、チョン・ミヌクは「新しい世界が広がるという意味なんですね」と、笑顔を浮かべていた。

そしてイ・ヘインは「これからやっと始まっていきますが、皆さんが一生懸命頑張るように、私も一生懸命頑張って、みんなの努力が無駄にならないよう、最善を尽くして美しく作り上げたいです。良い思い出を作り上げましょう」と、デビューへ向けて意気込みを見せ、メンバーも深く頷いた。