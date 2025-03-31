◎３１日前場の主要ヘッドライン
・ニトリＨＤが３日続伸、１ドル＝１４９円近辺の円高進行が追い風に
・Ｓｙｎｓは大幅続伸、昨年に引き続き内閣府の実証事業に採択
・じもとＨＤが３日続伸、優先株復配で最終調整と報じられる
・松屋は底堅い、前期配当の２円増額修正を評価
・山岡家が反発、２８年１月期に売上高５００億円目指す中計を好材料視
・トプコンが反発、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格３３００円にサヤ寄せの動き
・ゼンショＨＤが急落、商品への害虫混入が新たに判明し全店一時閉店へ
・ＥＮＥＯＳは大幅安、２５年３月期下方修正を嫌気
・ＬｅＴｅｃｈはカイ気配で水準切り上げる、住友林がＴＯＢ実施で完全子会社化へ
・アドテストなど半導体製造装置関連が軒並みウリ気配スタート、ＳＯＸ指数が今年の安値更新
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・Ｓｙｎｓは大幅続伸、昨年に引き続き内閣府の実証事業に採択
・じもとＨＤが３日続伸、優先株復配で最終調整と報じられる
・松屋は底堅い、前期配当の２円増額修正を評価
・山岡家が反発、２８年１月期に売上高５００億円目指す中計を好材料視
・トプコンが反発、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格３３００円にサヤ寄せの動き
・ゼンショＨＤが急落、商品への害虫混入が新たに判明し全店一時閉店へ
・ＥＮＥＯＳは大幅安、２５年３月期下方修正を嫌気
・ＬｅＴｅｃｈはカイ気配で水準切り上げる、住友林がＴＯＢ実施で完全子会社化へ
・アドテストなど半導体製造装置関連が軒並みウリ気配スタート、ＳＯＸ指数が今年の安値更新
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS