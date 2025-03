2025年3月27日に放送された「Nintendo Direct 2025.3.27」で任天堂が発表したスマートフォン向けアプリ「Nintendo Today!」の中で、実写映画「ゼルダの伝説」の公開日が2027年3月26日であることが発表されました。この実写映画版「ゼルダの伝説」は三部作となり、ニュージーランドで撮影される予定と報じられています。Nintendo reportedly plotting a Zelda movie trilogy, with filming set for New Zealand | VGC

ビデオゲームシリーズの実写化。「ゼルダの伝説」は、魔法の王国ハイラルを闇の勢力から守る運命にある若き戦士リンクの物語です。ハイラルは、無限の力を与えると言われる古代の遺物、トライフォースを狙う冷酷な将軍ガノンの脅威にさらされています。ガノンを阻止するために、リンクは危険な旅に乗り出し、怪物と戦い、危険なダンジョンを探索し、複雑なパズルを解いて、冒険に役立つ神聖な遺物を見つけなければいけません。

https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-reportedly-plotting-a-zelda-movie-trilogy-with-filming-set-for-new-zealand/Upcoming live-action Legend of Zelda movie could be the first of a trilogy | Eurogamer.net2023年11月、任天堂は「ゼルダの伝説」の実写映画を計画していることを発表しました。映画のプロデューサーは任天堂の宮本茂氏と、マーベル・スタジオの設立者であり数々の大作映画のプロデューサーを務めてきたアヴィ・アラッド氏が共同で担当します。制作は任天堂と、アラッド氏が代表を務める映画スタジオのArad Productionsが行い、監督は「メイズ・ランナー」シリーズのウェス・ボール氏が担当します。任天堂が実写映画版「ゼルダの伝説」を企画していると発表 - GIGAZINEそして2025年3月28日、「Nintendo Today!」の中で実写映画版「ゼルダの伝説」の公開日が2027年3月26日になることが発表されました。映画テレビ産業連盟が運営する追跡サービスであるProduction Listによると、実写映画版「ゼルダの伝説」は2025年11月から2026年4月までの期間にかけて、ニュージーランドで撮影される予定とのこと。Production Listには実写映画版「ゼルダの伝説」のあらすじも書かれており、その内容は以下の通り。さらに、映画業界関係者のダニエル・リヒトマン氏によると、任天堂と配給を担当するソニー・ピクチャーズは実写映画版「ゼルダの伝説」を三部作として計画しているそうです。リヒトマン氏によると、実写映画版「ゼルダの伝説」は6年間で三作を予定しているとのこと。近年公開された任天堂のゲームを原作とする映画には、2019年の「名探偵ピカチュウ」と、2023年の「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」があります。