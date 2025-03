この連載では、昭和から平成にかけて、たくさんの名曲を生み出してきたアーティストや関係者にインタビューを敢行。令和の今、Spotifyなどの音楽ストリーミングサービス(サブスク)で注目されている人気曲をランキング化し、各曲にまつわるエピソードを深掘りすることで、より幅広いリスナーにアーティストの魅力を伝えていく。

【写真】ご本人は「提供作のセルフカバーばかりでしょ」と言うけれど…実はそんなことない「尾崎亜美」人気曲ランキング

全4回にわたり、シンガーソングライター・尾崎亜美のインタビューを展開してきたが、本記事が最終回となる。第3弾では、ヒット中に入院していてテレビで歌えなかった「マイ・ピュア・レディ」や、令和になって海外で大量に聴かれ始めた「純情」について語ってもらった。今回は、意外な歌唱曲や、提供曲とセルフカバー曲がまったく同じ曲目・曲順で構成されたCD『TWIN-SONGs〜尾崎亜美作品集』について伺っていく。

尾崎亜美

14歳の観月ありさにハイレベルな楽曲「伝説の少女」を提供したワケは

近年、尾崎は海外で評価されている楽曲が多いが、あえて日本を中心に根強い人気を誇る作品について尋ねてみたい。まず、Spotify再生回数ランキング第9位は、1988年にフジテレビ系アニメ『陽あたり良好!』(原作:あだち充)のオープニングテーマに起用された「悲しみはBEATに変えて」。野球を題材とした内容ゆえか、疾走感あふれるナンバーに仕上がっている。尾崎自身による多重コーラスやシンセサイザーを多用した’80年代後半らしい作風で、ヒットを意識していたことが容易に想像できる。

「私の中では、たまにですが、“ヒット狙い”のブームが起こります。この曲もそう。確か、レコード会社の方からも“よくヒットしているよ”と褒められました。そのわりに当時、日本武道館のイベントで一度歌ったくらいで、それ以来ほとんどやっていないんです。今後歌っていくかどうかは、私に若いころの元気があるかどうかですね(笑)」

続いて第10位は、‘91年に観月ありさに提供した「伝説の少女」のセルフカバー。ラグジュアリーで心地よい雰囲気に包まれたミディアム調の楽曲で、当時14歳の女の子が歌っていたとは思えないほどだ。観月が歌手を志したきっかけが尾崎亜美作詞・作曲の「オリビアを聴きながら」(歌唱:杏里)だったために、尾崎に発注があったそうだが、なぜこんなにハイレベルな曲を新人に作ったのだろうか。

「彼女の事務所の社長さんから、“1回では覚えられないような曲を作ってほしい”と頼まれたんですよ。“すぐに『イイ!』って言われなくてもいいから、何回も聴きたい、そして聴いているうちに好きになっちゃうような難しい曲を書いてくれ”って」

そんな要素が詰まった楽曲だからこそ、まさにサブスク時代のヒット作にふさわしい。

「曲を作るにあたり、ありさちゃんとお話したら、お母さんの影響で、’60年〜70年代の洋楽を小さい頃から聴いていたんですって。それがヒントとなって、“荒野にたたずむ少女が、母の聴いていた歌を道しるべに、未来へと誘われていく”というイメージが浮かびあがったんです。その後、間奏部分のコーラスに『You’ve Got a Friend』や『Stop! In the Name of Love』など懐かしい洋楽のタイトルをズラズラっと並べる、という仕掛けも作りました。これも、何回も聴いてもらえれば分かりますよ。タイトルに関しては、まさか14歳の子が自分で“伝説の少女になりたい”なんて思わないでしょうけど、最初に彼女を見た時、頭上に『伝説の少女』というフレーズが見えたんですよ」

こうして、難しい注文を受けて作られた「伝説の少女」は、オリコン最高5位、累計売上22.7万枚以上を記録。観月は“アイドル冬の時代”にもかかわらず、見事にブレイクを果たした。

失恋バラード「蒼夜曲(セレナーデ)」はミュージシャンから高評価

Spotify第12位には、尾崎のライブで歌われることが多いというドラマティックな失恋バラード「蒼夜曲(セレナーデ)」がランクイン。こちらは、当時オリコンTOP100にも入っていない“隠れ名曲”だが、他の尾崎の注目作のように海外リスナーの比率が高いわけでもなく(全体の2割程度)、日本で徐々に支持されてきたようだ。そのことを尾崎に尋ねると、

「この曲は、ピアノだけで歌うことが多いのですが、ライブで育てていただいた感じですね。評判が良いので何バージョンか出しています。なかでもデヴィッド・フォスターがプロデュースしたアルバム『HOT BABY』のアメリカ録音版が人気みたいです。シングルとはまったく異なる雰囲気ですが、日本のロック・ミュージシャンの方々が、音楽のお手本として聴いてくださっているようなんです。私のライブでギターをやってくれる是永巧一なんかは、“俺、蒼夜曲の演奏、全部頭に入っていますから”って言うくらい。一般の方でも、ミュージシャン志向のある方はわりと好きなんじゃないかしら。ファン投票でも、必ず1位か2位に入る作品です。今後も、歌っていくので、ますます人気が伸びるかもしれませんね」

なお、Spotify第33位には、尾崎本人もほとんど歌ったことがないというシングルB面曲「My Shiny Town」がランクイン。この曲は大ヒットではないものの、テレビ・ラジオ放送局「KBS京都」のイメージソングとして、番組の合間などでしょっちゅう流れていたのだ。だから京都や滋賀出身の40代以上なら、タイトルは知らなくても、♪We love! この街には. Shiny town! 魔法使い きっと いるわ 誰もかれも 心の中 世界一の主人公になれ〜♪、というポップな歌詞を口ずさめるのではないだろうか。

「これは私の中でもウルトラ・ポジティプな歌詞ですね。京都っていうと、悲しい女性の歌が多かったから、そうじゃないのを書きたかったんだと思います。この曲と、’94年に書いた『風のNative Land』は、京都の河原町三条にあるBALというファッションビルのあたりをイメージして書きました。確かに、京都に帰った時、“なんかラジオから可愛い声が流れてるな……って、自分の歌やん!”と思ったことはありますが(笑)、ライブでちゃんと歌ったことはなかったんです。そういう曲もサブスクで人気だなんて、意外ですね」

名曲ぞろいの新アルバムが発売、薬師丸ひろ子が歌う“謎の歌詞”の意味は

ここからは、今年3月にリリースされた2枚組の企画アルバム『TWIN-SONGs〜尾崎亜美作品集』について語ってもらおう。本作は、尾崎亜美提供楽曲のオリジナル音源と尾崎亜美によるセルフカバーをまったく同一楽曲、同一曲順でCD2枚に収録した、ユニークな構成となっている。

「このアルバムは、ディレクターさんが面白いアイデアを考えてくださって、(音源を所有する)他のレコード会社の方々も協力的だったおかげで出せたのだと思います。私は職業作家ではないですし、良いと思って書いたものは、だいたい私自身が歌っても似合うので、セルフカバーが多いんですよ」

提供曲15作品収録されたDisc 1のほうは、杏里、松田聖子、高橋真梨子、岡田有希子、松本伊代、岩崎良美、金井夕子、河合奈保子、観月ありさ、南沙織……と、本連載でも登場しているアーティストらの代表曲がズラリと並んでいる。なかには、バラエティー番組で山田邦子と“やまだかつてないWINK”を組んでデビューを果たした横山知枝の「Happy Birthday」もあり、尾崎のパワフルなコーラスが印象的だ。

「私はたまに自分のライブで、“誕生日の方いますか〜?”なんて尋ねて、その方に向けてこの曲を歌ってプレゼントしています。だから、この曲のファン、意外といると思いますよ」

14曲目にある薬師丸ひろ子への提供作「雨は止まない」では、♪レモンを かじっても愛は止まない〜♪ という謎めいたフレーズが登場する。

「これは、“一生懸命に涙をこらえようとして、目の前にあったレモンをかじったとしても、そう簡単に涙は止まらない”と言いたかったんです。あまりの酸っぱさに、悲しみが止まってくれるのを期待したけれど……というような。私は、他の人が使っていないフレーズを盛り込むのが好きで、すぐに意図が伝わると嬉しい反面、“もう少し正解まで長くかかるようにすればよかったかも”と思うひねくれ者な面もあります。だから、この歌のように、あまり伝わらない歌詞も生まれてくるんですね(笑)」

尾崎は現在、50周年の節目となる2026年に向けて、新曲も制作中だと語る。最後に、サブスクでヒットが出続けている現状についてどう感じているのか伺ってみた。

「昔の曲が今でも聴かれているのは、同じ曲でも、時代によって印象が変わってくるからだと思うんですよ。それが物珍しくて魅力的なのか、純粋に曲が素晴らしいと感じてくださるのか、どちらだとしても嬉しいです。こうして50年近くやっていて、今なお“もっと聴きたい”と思っていただけることは、私の財産なので、そんな作品をコツコツ増やしていきたいです。

それにサブスクは、全世界の方に聴いていただけるチャンスですよね。だから、配信で間口を広げつつ、CDやライブでがっつりとファンを掴んでいこうかなと(笑)。ライブ会場でCDを買ってくださった方には、サイン色紙をお付けしていますよ!」

取材前、尾崎に対しては、作詞から作曲、編曲、楽曲提供、そして自身の歌唱や演奏によるパフォーマンスまで器用にこなす“ポップ・マエストロ”という印象があった。だが、実際はひとつの作品が完成するまでに高い壁が立ちはだかっていたことや、数多くのひらめきを武器にそれを乗り越えてきたこと、そしてとてもチャーミングなキャラクターであることが分かった。年齢を重ねていくと、どうしても物事をクールに効率よくこなすことを重視しがちになる。しかし、“お隣の可愛いお姉さん”的な親しみやすさを忘れずに制作と向き合う姿勢こそが、真の“マエストロ”であるのだと改めて学んだ。尾崎のような人生の先輩がいることを意識できれば、日々の暮らしへの大きな励みになることだろう。

***

記事第1回と第2回では「オリビアを聴きながら」をはじめとする提供曲について、第3回では「純情」の人気急上昇について語っている。

―――

【INFORMATION】

◎2枚組アルバムコンピレーションCD『TWIN-SONGs〜尾崎亜美作品集』 2025/3/26発売!

ディスク1には1970年代後半から’90年代初頭までに尾崎亜美が15人の女性シンガーに提供した楽曲のオリジナル音源を収録。ディスク2には尾崎亜美自身によるカバーを、ディスク1と同じ曲目、曲順で収録。

Disc 1収録曲/歌唱

1. オリビアを聴きながら/杏里

2. 天使のウィンク/松田聖子

3. あなたの空を翔びたい/高橋真梨子

4. Summer Beach/岡田有希子

5. 時に愛は/松本伊代

6. 化粧なんて似合わない/岩崎良美

7. パステル ラヴ/金井夕子

8. 微風(そよかぜ)のメロディー/河合奈保子

9. 伝説の少女/観月ありさ

10. 届かなかった AIRMAIL/真璃子

11. LADY/桜田淳子

12. Happy Birthday/横山知枝

13. 風を見つめて/榊原郁恵

14. 雨は止まない/薬師丸ひろ子

15. 春の予感‐I've been mellow‐/南沙織

Disc 2

1〜15の楽曲を同じ曲順で尾崎亜美がセルフカバー

◎2025年4月、『尾崎亜美 CONCERT 2025』開催!

【メンバー】

尾崎亜美(Vo,Key)/小原礼(Ba)/是永巧一(Gt)

【会場】

・2025/4/4(金)@ビルボードライブ横浜

・2025/4/7(月)@ビルボードライブ大阪

・2025/4/25(金)@ビルボードライブ東京

1st ステージ 開場 16:30 / 開演 17:30

2nd ステージ 開場 19:30 / 開演 20:30

【尾崎亜美 プロフィール】

1957年、京都市生まれ。’76年、シングル「冥想」でデビューし、翌年には「マイ・ピュア・レディ」が初のオリコンTOP10入り。デビュー3年目よりアーティストへの楽曲提供を行い、南沙織「春の予感〜I've been mellow〜」、杏里「オリビアを聴きながら」、高橋真梨子「あなたの空を翔びたい」、松田聖子「天使のウィンク」、観月ありさ「伝説の少女」などが人気に。近年も精力的にライブを行っている。

臼井孝(うすい・たかし)

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



デイリー新潮編集部