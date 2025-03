◆「ASEA 2025」追加出演者発表

【モデルプレス=2025/03/31】ZOZOが主幹をつとめる第2回アワード「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(略称:ASEA 2025)が、5月28日・29日にKアリーナ横浜にて開催。この度、櫻坂46、Hearts2Hearts、KiiiKiiiの出演が発表された。櫻坂46は、クリエイティブを追求する姿で、日本国内で特別な存在感を放っているガールズグループ。作品を発表する度にSNSでのトレンドや各ランキングなどでも1位を獲得し続けている。2024年、2度目の東京ドーム公演を開催して11万人を動員し、ZOZOマリンスタジアムで開催したスタジアム公演は、会場の最大動員数を大きく更新するなど、圧倒的な観客動員力を誇っている。香港にて開催されたイベント「Clockenflap Music & Art Festival 2024」では日本人アイドルグループとしては初となるメインステージに立つ快挙を成し遂げた。2025年には、東京ドーム・京セラドーム大阪5daysを含む、全国5都市を巡るツアーを予定している。8人組ガールズグループ・Hearts2Heartsは、SMエンターテインメントが少女時代以降、初めて送り出した新人大人数ガールズグループで、K-POPファンの期待を受けてデビュー。2月24日に公開されたデビュー曲「The Chase」でデビューわずか15日にして音楽放送1位を占め、各種主要音源チャートで安定した順位を維持し上昇曲線を描いた。何よりも8人8色の多彩な魅力を持つ彼女らは、幻想的ながらも神秘的な雰囲気、大人数グループの長所を生かしたキレのある揃ったダンスで好評を得ている。5月10日、米 LAのハンティントンビーチで行われる大型ミュージックフェスティバル「iHeartRadio Wango Tango 2025」への参加が確定し、世界的なポップスターと肩を並べる予定だ。STARSHIPエンターテインメントが満を持してデビューさせた新人ガールズグループのKiiiKiiiは、プレデビュー曲「I DO ME」を通して中毒性の高い音楽とメンバーの個性輝くボーカルを前面に押し出し、新鮮な魅力を披露した。プレデビュー曲のミュージックビデオから国内YouTube人気急上昇動画1位を占めるほどの期待を集めた彼女らはグローバルな存在感を示している。初めて出演した音楽番組にて、堂々としたライブの実力を見せ高い評価を受けたKiiiKiiiは、3月24日に正式デビューアルバム「UNCUT GEM」を通して、Z世代ならではの感性を確実に表現し、次世代ガールズグループとしての歩みを着実に進めている。

◆「ASEA 2025」とは

第2回を迎えた「ASEA」は、アジアを代表するトップスターが豪華出演し、世界中のファンと音楽で1つになる授賞式。2024年4月に行われた第1回「ASEA」は、大賞を含む3冠王を獲得したStray Kidsをはじめ、TOMORROW X TOGETHER、DAY6、TREASURE、SHINee テミン、Creepy Nuts などのトップアーティストたちが参加し、音楽ファンを熱狂させた。2025年も、2024年の1年間世界で活躍したトップクラスの K-POPアーティストとアジアのアーティストが豪華出演し、華麗なパフォーマンスでステージを飾る。aespa、&TEAM、BADVILLAIN、ENHYPEN、HANA、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NCT WISH、NEXZ、NiziU、nSSign、 SKY-HI、THE BOYZ、 THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、timelesz、Xdinary Heroes、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46が出演を確定した(※アルファベット順)。 初日のMCとして、THE BOYZメンバーのジュヨンとIVEメンバーのレイが抜擢された。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】