Aぇ! group、3rdシングル「Chameleon」リリース決定
Aぇ! groupが6月18日(水)に3rd Single「Chameleon」をリリースすることを発表した。
発表が行われたのはアリーナツアー＜Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A＞3月30日（日）横浜アリーナ公演にて。3rd Single「Chameleon」は初回限定盤A〜Cおよび通常盤の全4形態となる。
タイトル曲の「Chameleon」には、隠れるためではなく自己表現のために自分の色を変えていこうというメッセージが込められており、Aぇ! groupにとっても新しい挑戦となる曲調の楽曲だ。
▲早期予約特典「チェキ風カード」サンプル
なお、本日31日より予約開始となった同シングルを期間内に予約すると、早期予約特典「チェキ風カード（メンバーソロ5枚セット）」付きが購入できる。早期予約特典付きの予約販売は対象のオンラインショップ・店舗にて、4月13日(日)23:59まで。
3rd Single「Chameleon」
■早期予約特典詳細
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-03-31/
※早期予約特典は、前金予約受付のみとなります。
CD予約 http://lnk.to/Ae_Chameleon
【初回限定盤A】
CD+Blu-ray ：UPCA-9010/￥1,980（税込）
CD+DVD ：UPCA-9011/1,683円（税込）
●CD
「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Aのみ収録の楽曲を含む全3曲。
●Blu-ray / DVD
「Chameleon」 Music Video + Making Video
【初回限定盤B】
CD+Blu-ray ：UPCA-9012/￥1,980（税込）
CD+DVD ：UPCA-9013/1,683円（税込）
●CD
「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Bのみ収録の楽曲を含む全3曲。
●Blu-ray / DVD
「Destiny」 Music Video + Making Video
【初回限定盤C】
CD+Blu-ray ：UPCA-9014/￥1,980（税込）
CD+DVD ：UPCA-9015/1,683円（税込）
●CD
「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Cのみ収録の楽曲を含む全3曲。
●Blu-ray / DVD
・Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A横浜アリーナ公演より、数曲を収録。
・「Chameleon」 Photo Shoot Making
【通常盤】
CD ：UPCA-5003/1,243円（税込）
●CD
「Chameleon」「Destiny」に加え、通常盤のみ収録の楽曲を含む全3曲。
＜Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A＞
[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ
2025.4.5(土) 18:00開演
2025.4.6(日) 12:30開演/17:00開演
[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2025.4.12(土) 18:00開演
2025.4.13(日) 12:30開演/17:00開演
[愛知] ポートメッセなごや 第1展示館
2025.4.30(水) 13:00開演/18:00開演
2025.5.1(木) 12:00開演/17:00開演
[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2025.5.10(土) 18:00開演
2025.5.11(日) 12:30開演/17:00開演
関連リンク
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