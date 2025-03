ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、2025年3月31日よりパーク全域でフリーWi-Fi「Universal Free Wi-Fi」の利用がスタートしました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Universal Free Wi-Fi」

サービス開始日:2025年3月31日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、2025年3月31日よりパーク全域でフリーWi-Fi「Universal Free Wi-Fi」の利用がスタート!

パーク内のどこでもフリーWi-Fiを利用できるようになりました。

※回線の混雑や電波状況により、接続ができない場合があります。

接続方法は、端末の設定や公式アプリを使ってWi-Fiに接続することが可能。

公式アプリから接続

1.事前に公式アプリをインストール

2.アプリを開き、ホーム画面上部の「タップしてWi-Fiに接続」をタップ

3.端末の表示に従い「接続」を選択

端末の設定から接続

1.パーク内でスマートフォンのWi-Fi接続画面を開き、Wi-Fiをオンにした上で、ネットワークから、「UNIVERSAL」を選択(SSID:UNIVERSAL)

2.ブラウザを起動し、画面の指示に従い「インターネットに接続」ボタンを押す

3.接続が完了すると、完了画面が表示されます

パーク内での公式アプリの利用や、SNS投稿などに便利な「Universal Free Wi-Fi」

2025年3月31日からサービススタートです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パーク全域でフリーWi-Fi利用可能に!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Universal Free Wi-Fi」 appeared first on Dtimes.