シェラトングランドホテル広島にて、期間限定の「ストロベリースイーツブッフェ」を開催。

フレッシュなイチゴを主役に、遊び心あふれるキュートなオリジナススイーツに心躍る内容です☆

シェラトングランドホテル広島「ストロベリースイーツブッフェ」

期間:2025年4月1日(火)〜4月13日(日)、4月19日(土)・20日(日)、4月26日(土)〜5月6日(火・祝)

時間:3:00p.m.〜4:30p.m.

料金:ひとり 3,900円(税・サ込)/子供(4〜12歳)1,950円(税・サ込)幼児(3歳以下)無料

メニュー例:

ストロベリーダブルチョコレートマスカルポーネストロベリーキャラメルパイ添えルビー&ベリーチョコムースストロベリーベルガモットチーズストロベリーバニラクレープ、他スペシャルデザート:ストロベリーブリュレパフェウエルカムスイーツ(5種):・ストロベリーアーモンドシュークリーム・宇治抹茶チーズケーキ・ストロベリーマカロン・ルビーチョコレートクランチ・本日のイチゴ

場所:ロビー階(L) ブッフェレストラン「ブリッジ」

予約・問い合わせ:082-262-7173(レストラン予約)、web

シェラトングランドホテル広島のロビー階(L)ブッフェレストラン「ブリッジ」にて、ストロベリースイーツを堪能できる「ストロベリースイーツブッフェ」を開催。

スイーツと軽食をあわせて、30種類以上のメニューを用意しているので、遅めのランチにもおすすめです。

春の香りに包まれたイチゴづくしの時間を、友達や家族と一緒に楽しめます☆

「ストロベリースイーツブッフェ」では、そのとき最もおいしい品種のイチゴを惜しみなく使用。

ストロベリースイーツに加えて、今回はひよこやくま・うさぎなど、子どもから大人まで笑顔になるアニマルモチーフのスイーツが並びます。

また、こだわりのスペシャルデザートにも注目。

ストロベリーブリュレパフェ

パティシエが目の前で仕上げるスペシャルデザートとして「ストロベリーブリュレパフェ」が登場します!

カリッと香ばしくキャラメリゼしたブリュレに、甘酸っぱいイチゴがアクセントのブリュレパフェは、食感も楽しめるデザートメニュー。

出来立てを楽しみたいメニューです。

ウエルカムスイーツ

「ウエルカムスイーツ」には、エグゼクティブペストリーシェフ 中川 新が手がけた5種類のメニューが登場。

ホテルパティシエオリジナルのウエルカムスイーツでしか味わえない、特別メニューが席で出迎えてくれます☆

お得な割引

平日限定割引:2025年4月1日(火)〜4月11日(金)

事前予約で大人ひとり3,500円、 大人4名以上での利用で大人ひとり3,000円に割引

スイーツブッフェ学割:中・高・大学生はスイーツブッフェ10%OFF&特別なウエルカムドリンク プレゼント

※学割利用の際は学生証を提示

※要予約

※平日限定割引・学割ともに他割引・優待との併用はできません

4月1日から4月11日は、事前予約で大人ひとり3,500円、 大人4名以上での利用で3,000円の平日限定割引を実施。

学生さんもお得に楽しめるよう、中・高・大学生は「スイーツブッフェ10%OFF&特別なウエルカムドリンク プレゼント」のスイーツブッフェ学割も実施されます!

甘くてキュートなスイーツに心躍る、旬のイチゴを使ったスイーツブッフェ。

シェラトングランドホテル広島「ストロベリースイーツブッフェ」は、2025年4月1日〜4月13日・4月19日・4月20日・4月26日〜5月6日まで毎日開催です☆

