カルビーの「フルグラ」に、ディズニーデザインのパッケージに入った「フルグラ ベリーミルク味」が登場。

「ミッキーマウス」の形をしたいちごのトッピングが入ったっているほか、パッケージには「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が大きく描かれています!

カルビー「フルグラ ベリーミルク味」ディズニーパッケージ

発売日:2025年4月7日(月)

内容量:550g

価格:オープン ※想定価格 1,000円(税込)前後

販売エリア:全国

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります

※店舗によって取り扱いのない場合や売り切れで販売終了の場合があります

カルビーが展開するシリアルブランド「フルグラ」に、ディズニーデザインの「フルグラ ベリーミルク味」が初登場。

オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物をまぜて香ばしく焼き上げたグラノーラにフルーツやナッツなどをミックスした「フルグラ」は、ザクザク食感が楽しめるシリアルです。

1991年に「フルーツグラノーラ」として発売し、2011年に名前を「フルグラ」に変更。

定番の「フルグラ」のほか、これまでにたくさんの期間限定や数量限定フレーバーが展開されてきました。

今回ディズニーパッケージで登場する「フルグラ ベリーミルク味」には、いちごミルク風味でかわいらしいピンク色のグラノーラ生地を使用。

いちごとラズベリー、かぼちゃの種をトッピングし、甘味とベリーの酸味がバランス良い味わいです☆

トッピングとして、「ミッキーマウス」の形をしたいちごの加工品「フルッツ いちご」を入れ、見た目も楽しく演出。

「ミッキーマウス」を探す楽しさも味わえます。

「フルグラ」で初となる、ディズニーキャラクターのパッケージで登場。

パッケージはピンク色をベースカラーとし、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」を大きめに配置しています!

さらに、ハートの中に描かれたいちごにも小さなミッキーデザインが入っており、こだわりポイントのひとつ。

食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷりで、朝を元気に楽しく過ごしたいときにぴったりな「フルグラ」です!

「ミッキーマウス」トッピング「フルッツ」とは

「フルッツ」は、フルーツをピューレにしてぎゅっと丸ごと閉じ込めたおいしさとカリッとした食感が楽しめる、ノンフライの”フルーツスナック”。

カルビー独自のネオオーブン製法で、まるでフルーツをそのまま食べているような、ジューシー感と軽い食べ心地が楽しめます。

甘味とベリーの酸味がバランス良い、いちごミルク風味の「フルグラ」が、ディズニーデザインのパッケージで登場。

カルビーの「フルグラ ベリーミルク味」ディズニーパッケージは、2025年4月7日より全国で数量限定発売です☆

