Aぇ! group、3rdシングル「Chameleon」リリース決定 共通カップリングは正門良規ドラマ主題歌
【モデルプレス＝2025/03/31】Aぇ! groupが、6月18日に3rdシングル「Chameleon」をリリースすることがわかった。3月30日、全国7都市30公演のアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」横浜アリーナ公演にて発表された。
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
本作は初回限定盤A、初回限定盤B、初回限定盤C、通常盤の全4形態。タイトル曲の「Chameleon」には、隠れるためではなく自己表現のために自分の色を変えていこうというメッセージが込められており、Aぇ! groupにとっても新しい挑戦となる曲調の楽曲だ。全形態の共通カップリングとして、メンバーの正門良規が主演を務める、テレビ朝日系オシドラサタデー「ムサシノ輪舞曲」（４月19日スタート／土曜後11：00〜）の主題歌「Destiny」が収録されることも決定。今後、商品詳細など続々とアップされる予定である。
また、3月31日より予約が開始。期間内に予約した人の早期予約特典は「チェキ風カード（メンバーソロ5枚セット）」となっている。（modelpress編集部）
【初回限定盤A】
CD+Blu-ray／CD+DVD
・CD：「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Aのみ収録の楽曲を含む全3曲
・Blu-ray／DVD
「Chameleon」 Music Video + Making Video
【初回限定盤B】
CD+Blu-ray／CD+DVD
・CD：「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Bのみ収録の楽曲を含む全3曲
・Blu-ray／DVD：「Destiny」Music Video + Making Video
【初回限定盤C】
CD+Blu-ray／CD+DVD
・CD：「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Cのみ収録の楽曲を含む全3曲
・Blu-ray／DVD：「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」横浜アリーナ公演より数曲を収録、「Chameleon」Photo Shoot Making
【通常盤】
CD：「Chameleon」「Destiny」に加え、通常盤のみ収録の楽曲を含む全3曲
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◆Aぇ! group、3rdシングルリリース決定
本作は初回限定盤A、初回限定盤B、初回限定盤C、通常盤の全4形態。タイトル曲の「Chameleon」には、隠れるためではなく自己表現のために自分の色を変えていこうというメッセージが込められており、Aぇ! groupにとっても新しい挑戦となる曲調の楽曲だ。全形態の共通カップリングとして、メンバーの正門良規が主演を務める、テレビ朝日系オシドラサタデー「ムサシノ輪舞曲」（４月19日スタート／土曜後11：00〜）の主題歌「Destiny」が収録されることも決定。今後、商品詳細など続々とアップされる予定である。
◆3rdシングル「Chameleon」商品概要
【初回限定盤A】
CD+Blu-ray／CD+DVD
・CD：「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Aのみ収録の楽曲を含む全3曲
・Blu-ray／DVD
「Chameleon」 Music Video + Making Video
【初回限定盤B】
CD+Blu-ray／CD+DVD
・CD：「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Bのみ収録の楽曲を含む全3曲
・Blu-ray／DVD：「Destiny」Music Video + Making Video
【初回限定盤C】
CD+Blu-ray／CD+DVD
・CD：「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Cのみ収録の楽曲を含む全3曲
・Blu-ray／DVD：「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」横浜アリーナ公演より数曲を収録、「Chameleon」Photo Shoot Making
【通常盤】
CD：「Chameleon」「Destiny」に加え、通常盤のみ収録の楽曲を含む全3曲
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