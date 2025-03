Microsoftは3月27日(現地時間)、Windows 11およびWindows Server 2025のサポートページを更新し、2025年1月のプレビュー更新プログラム以降で発生していたリモートデスクトップの問題が解決されたことをアナウンスした。この問題の影響を受けたPCにおいては、Remote Desktop Services(RDS)を含むリモート デスクトップ プロトコル(RDP)セッションが予期せず切断される可能性がある。Microsoftによると、2025年3月27日以降にリリースされた Windows 更新プログラム(KB5053656)を適用することで問題は解消されるという。Windows 11, version 24H2 known issues and notifications | Microsoft LearnRemote Desktop might disconnect with January 2025 preview updates and later|Microsoft Learn