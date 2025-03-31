¡Ú¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¤É¤¦¤¹¤ë¡©Ì¼¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¡ÛÂè13²ó ¿Ê³ØÀè¡¢·èÄê¡©
¿Ê¸¦¥¼¥ßÊÔ½¸¼¼¤Î¥ê¥¢¥ë¼õ¸³À¸ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ¹½÷¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£
¤Ä¤¤¤Ë¿Ê³ØÀè¤¬·èÄê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢»×¤ï¤Ì»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸å´üÆüÄø¤âÉÔ¹ç³Ê¡£
Á°´üÆüÄøÉÔ¹ç³Ê¤Î¸å¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿Ì¼¡£
ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Íî¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ê¿Ê³ØÀè¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑ¤Ç¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿2¹»¤Î¤¦¤Á¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ëBÂç³Ø¤òÁªÂò¡£¡ÖAÂç¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÌÂ¤¤¤ò¸«¤»¤¿Ì¼¤Ë¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ÍÍø¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌ¼¡£¼õ¸³¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢BÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï²È¤«¤é¤È¤Æ¤â¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¤·¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¸í»»¤¬È¯³Ð¡ª
¿Ê³ØÀè¤ò·è¤á¤Æ¡Ö¿¶¤ê¹þ¤ß¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Í¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢Æþ³Ø¼°¤Î¾ì½ê¡¢±ó¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤À¡£Æþ³Ø¼°¤À¤±ÊÌ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡©¡×¤È¹²¤Æ¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹°ã¤¤¡£
¤â¤¦¤Í¡¢²ÈÂ²3¿ÍÂ·¤¤¤âÂ·¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤«¤é¶á¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£´éÌÌÁóÇò¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢²È¤«¤é1.5»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ëµ÷Î¥¡£
Ä«¤¬¶ì¼ê¤ÊÌ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î»îÎý¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢BÂç³Ø¤Ë¤Ï2³ØÉô¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¼¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³ØÉô¤Ï²È¤«¤é¶á¤¤¤Û¤¦¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢É×¤Ï¡Ö¶á¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¾¡×¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¶á¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤Û¤¦¤Î³ØÉô¤Ë¿¶¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ó¤¤¤Î¤Ï¸í»»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î¤Ó¤Î¤Ó³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¶ì¼ê¤ÊÄ«¤âµ¯¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡Ê¡©¡Ë
ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿Â³¤¤Ç¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Âç³Ø¼õ¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·À¸³è¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤ò¸«¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
¼Â½¬¤ä¹ç½É¤Ê¤É¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯ÏÃ¤¹Ì¼¡£
¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼Ñ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼õ¸³À¸Åö½é¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè°ì»ÖË¾¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Î¿ÊÏ©¤òÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡À¤Û¤«¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¡¿
¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¤É¤¦¤¹¤ë¡©Ì¼¤ÎÂç³Ø¼õ¸³
ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿²¬¡¡Áï»Ò