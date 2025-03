氷川きよし、小室哲哉と『ゲゲゲの鬼太郎　私の愛した歴代ゲゲゲ』で念願のコラボ！「僕でほんとうに良いの？」（小室哲哉）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■“t.komuro”名義が使用されるのは、篠原涼子、H Jungle with t、西川貴教に続いて、氷川きよしが4人目!

『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』が、4月6日朝9時よりフジテレビ他にて放送開始。オープニング主題歌「ゲゲゲの鬼太郎」を、歌い手のAdoが歌唱することが話題となっているが、このたびエンディングテーマを氷川きよし with t.komuroが担当することが決定した。

『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』は、鬼太郎にゆかりのある著名人がセレクトした回が、過去に放送された第1期(1968年)~第6期(2020年)の中から毎週1話ずつ放送される、注目のプログラム。氷川きよし with t.komuroによるエンディングテーマ「Party of Monsters」は、初回放送となる4月6日のエンディングよりオンエアされる。なお、“t.komuro”名義が使用されるのは、篠原涼子、H Jungle with t、西川貴教に続いて4人目となる。

氷川きよしは、2018年4月『ゲゲゲの鬼太郎』の第6期のオープニング主題歌「ゲゲゲの鬼太郎」を担当し、同年10月放送の『ゲゲゲの鬼太郎』の第6期新章「西洋妖怪編」のエンディング主題歌「見えんけれども おるんだよ」も担当。

そして7年ぶりに鬼太郎の世界に帰ってきた氷川は、今回のエンディングの話を受け、かねてより大ファンだった小室哲哉にプロデュースをオファー。かねてより氷川がTM NETWORKのメンバー、木根尚登と親交があることを知っており、また「SEVEN DAYS WAR」をカバーした縁もあり小室哲哉も快諾。また、氷川にとって本楽曲は、歌手活動再開後初のシングルリリースとなる。

今回のエンディングテーマの抜擢を受け、氷川は「今回で3曲目となる『鬼太郎』の楽曲ということで、ぜひ、小室(哲哉)さんとご一緒したいと思ってお願いしました」と自ら小室へオファーしたと明かし「最初にデモテープをいただいた時は、歌えるかどうかすごく不安で、弱気になっていました。でも逆に今までやったことがないことに挑戦するっていうことが大事なので、とにかく思い切り楽しみたいなって思いました」と念願の小室サウンドについに参加できたことを素直に喜ぶと共に、自身のチャレンジであると気を引き締める。

また、オファーを受けた小室は「自分のやれる限りを提供してあげないと失礼すぎると思わせる才能があります。自分も、昨今の旬クリエイターとの勝負だなと思い、個性は残しつつも、かなり新境地に挑戦してもらいました」とコメント。氷川にチャレンジを課しながらも、本作への想いを語っている。

今回、書き下ろされた新曲「Party of Monsters」は“Pa Pa Pa Party of Monsters Monsters Monsters~”の歌い出しのフレーズが耳に残るテクノ色の強い、ダンスチューン。氷川にとって初挑戦となる高速ラップにも注目だ。

なお、氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」は、4月6日のアニメ放送日に合わせてデジタルリリース、6月4日にCDリリースされることが決定している。

■「Party of Monsters」に乗せて届けられる特別映像について

そして楽曲と共に番組終わりに流れる特別映像は、初期のTVシリーズから最新作までの映像を再編集したものを放送。歴代の鬼太郎、目玉おやじ、猫娘などの時代や表情が違う様子や、ぬりかべや一反もめんたちの戦う姿、そして鬼太郎と妖怪たちの壮絶なバトルシーンも盛り込まれ、鬼太郎の世界観が持つ、おどろおどろしくもあり、どこか怖すぎないユーモアを感じさせる映像となっている。

リリース情報

2025.02.12 ON SALE

氷川きよし with t.komuro

DIGITAL SINGLE「Party of Monsters」

2025.06.04 ON SALE

氷川きよし with t.komuro

SINGLE「Party of Monsters」

番組情報

フジテレビ他『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』

4月6日(日)スタート

毎週日曜 09:00~

※地域により放送時間・曜日が異なる

(C)水木プロ・東映アニメーション

