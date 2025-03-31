礼賛、日本武道館での単独公演決定
2025年11月6日（木）に、礼賛にとって初となる日本武道館公演が開催となる。
礼賛の＜ONEMAN TOUR 2025 『NICE BUDDY』＞最終公演となったZepp Haneda公演で発表されたもので、2021年の結成から着実な活動によって成し得た記念すべきステップと言えそうだ。チケット先行受付も3月30日よりスタートとなった。
＜礼賛日本武道館単独公演＞
＠日本武道館
開場：17時30分 開演：18時30分
先行チケット：https://eplus.jp/raisan/
NEW ALBUM 『SOME BUDDY』
予約購入：https://raisan.lnk.to/smb
通常盤 \3,000（+税）
初回盤CD&DVD \4,500（+税）
初回盤CD&Blu-ray \5,000（+税）
※初回盤にはONEMAN TOUR 2024 『ダイヤモンドゴリラダイバー』Zepp Divercity公演の映像を収録
1.SLUMP
2.鏡に恋して
3.GOLDEN BUDDY feat.くるま
4.ウラメシヤ
5.Bless u
6.曖昧なBEACH
7.マシ
8.SPICY
9.TRUMAN feat.RYO-Z, ILMARI, FUMIYA（RIP SLYME）
10.スケベなだけで金がない（PARKGOLF REMIX）
11.フレームアウト
店舗別オリジナル特典
■Amazon.co.jp：メガジャケ
■楽天ブックス：アクリルキーホルダー
※更に楽天ブックスでご購入いただいたお客様には楽天ブックス限定オリジナルデザイン配送パックで商品をお届けいたします。
■セブンネットショッピング：ランチトートバッグ
■全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典：クリアファイル
◆礼賛オフィシャルInstagram