２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．３６ドル（－０．５６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１４．３ドル（＋２３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４６４．４セント（－２６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５３．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２３．００セント（＋６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．８７（－０．１８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．３６ドル（－０．５６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１４．３ドル（＋２３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４６４．４セント（－２６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５３．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２３．００セント（＋６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．８７（－０．１８）
出所：MINKABU PRESS