3月30日、有明アリーナで開催された『Kstyle PARTY 2025』にTWSが登場。集まったファンを魅了するエネルギッシュなステージを見せた。

【映像】かわいいのにセクシーさも!TWSのステージ

TWSはSEVENTEENを輩出したPLEDIS Entertainmentから2024年にデビューした6人組ボーイズグループ。1stミニアルバム『Sparkling Blue』に収録された「plot twist」は世界的に大ヒットし、一気に人気グループに。4月には3rdミニアルバムでカムバック予定だ。

ブルーを基調にしたカジュアルな衣装を身に着けた6人が登場すると、会場は一気にヒートアップ。繰り返されるサビのフレーズがクセになる「Oh Mymy : 7s」からステージがスタートし、DOHOONのクールなラップやKYUNGMINの美しいボーカルなど、安定した実力をしっかりと見せつける。ファンの熱い声援を受けながらDOHOONが「こうして日本でみなさんに会うことができて嬉しいです!」と話し、自己紹介ではHANJINの「みなさん、本当に本当に愛してる!」や、SHINYUの「よしよし」に悲鳴のような歓声が上がる。

次の曲について、DOHOONが「ファンミーティングだけでお見せした曲なんですが、分かりますか?」と尋ね、YOUNGJAEが「まさにその曲は⋯⋯」とワンフレーズ歌うと大歓声が。そのまま披露したのはキュートさからクールな表情までが詰まった「YOU+ME=7942」、そしてシックな一面を見せる「Last Festival」。SHINYUの投げキス、JIHOONの凛々しいダンスと、メンバーたちの魅力が見えるたびに会場の温度も上がっていく。「熱気がすごいですね」とKYUNGMIN、YOUNGJAEは「みなさんの応援が届いています!」とファンからの声援に感謝を述べると、「If I'm S, Can You Be My N?」「unplugged boy」を続けてパフォーマンス。YOUNGJAEの軽やかなボーカルにHANJINの愛らしい表情など、くるくると変化していく雰囲気や、メンバーの仲のよさが垣間見える舞台に観客もどんどんのめり込んでいく。

MCではHANJINが「正直すごく幸せです!ステージに立ちながらみなさんのおかげで本当に元気をもらいました」と大きなハートを作り、愛を伝える。SHINYUは「僕たちのステージは次で最後ですが、このあともK-POPの先輩たちのステージが残っているので楽しんでくださいね!」と挨拶をすると、最後に披露したのはデビュー曲「plot twist」。大ヒット曲ということもあり、会場が一体となり6人のパフォーマンスを楽しんだ。視聴者からは「爽やかァ」「輝きやばい」「みんなかわいい」「かわいいのにセクシーさもある」「SHINYU、顔面つよすぎない?」「じふたん前髪上げてるのいいいい」「爽やかすぎて私の部屋-5度だわ」「SHINYUの顔マジきれい」「やばいすき」「KYUNGMINくるくるヘアでかわいい」「肌えぐ綺麗」と清涼感たっぷりのステージに感嘆の声が集まった。

(セットリスト)

1 Oh Mymy : 7s

2 YOU+ME=7942

3 Last Festival

4 If I'm S, Can You Be My N?

5 unplugged boy

6 plot twist

(『Kstyle PARTY』/ABEMA K-POPチャンネル)