ドジャースの大谷翔平投手(30)が30日(日本時間31日)、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。タイガース・前田健太投手(36)からサインをもらったことを報告した。

大谷は日本開幕シリーズで来日中の今月14日、マエケンが描いた絵がプリントされたTシャツを着用した自身の写真を投稿。「マエケンさんこれにサインください」とつづった。英語では「The pic on this T-shirt is of me and a decoy, drawn by KentaMaeda.(このTシャツの絵は前田健太が描いた僕とデコイです)」と紹介した。

この絵は前田がオフにテレビ朝日系「アメトーーク」の「絵心ない芸人に出演した際に、大谷とデコピンが行った始球式を描いたもの。大谷は愛犬デコピンがTシャツを広げた上に、お座りする写真も投稿し、サインを催促した。

ドジャースとタイガースは29日(同30日)まで3連戦を行っており、その際に無事にマエケンからサインをもらったようで、イラストの左下に「To Shohei & Decoy マエケン Have a great season!!」とメッセージ、さらに大谷がバットを振る新たなイラストも添えられている。

前田も同じくインスタグラムのストーリーズを更新し「いろんな方にTシャツにサイン書きましたか?って聞かれましたが無事にドジャース戦の時に書かせてもらいました」と大谷の投稿を引用する形で報告した。

大谷と前田は3連戦の間、試合前練習でのキャッチボール中に談笑。前日29日(同30日)の第3戦では直接対決も実現。7回に3番手で登板した前田と対峙し、ストレートの四球を選んで出塁。その後、今季初盗塁となる二盗にも成功した。