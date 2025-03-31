Âè1¼¡UWFÆþÌç¤ÇµÓ¸÷¤âÍá¤Ó¤ë¤â¹â»³Á±×¢¤¬ÌëÆ¨¤²¤ò¤·¤¿ÍýÍ³
ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¹â»³Á±×¢É¾ÅÁ¥Î¡¼¥Õ¥£¥¢¡¼¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÄë²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ðô¿ñ´°Á´Â»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤È¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÆ®¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹â»³Á±×¢¤ÎÂÀ×¡Ê¤½¤¯¤»¤¡Ë¤Ë¥ì¥¹¥é¡¼¡¢²ÈÂ²¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤«¤éÇ÷¤Ã¤¿1ºý¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹çÁ°¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î·ã¤·¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤·¤«¹â»³¤Ï¶¯¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡ÖUWF¡×¤ÎÆþÌç¤ò¥Æ¥¹¥È¤Ë¸«»ö¡¢¹ç³Ê¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤À¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹çÁ°¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¶¯¤µ¤ËÆ´¤ì¤ë
1987Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤â¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡×·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤ÏÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤ÈÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡ÖË½Æ°Áû¤®¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÈÁ°¸å¤·¤ÆÄ¹½£ÎÏ¤é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹Àª¤¬Á´ÆüËÜ¤«¤éU¥¿¡¼¥ó¡£¤½¤ÎÄ¹½£ÎÏ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤è¤êÀ¤ÂåÆ®Áè¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¿ô¥õ·î¤Ç¤È¤óºÃ¡£°ìÊý¤Ç¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ï¥Þ¥µºØÆ£¤È¤Î´àÎ®Åç·èÀï¤ÇÏÃÂê¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¤¡¢11·î¤Ë¤ÏÁ°ÅÄÆüÌÀ¤¬Ä¹½£¤Î´éÌÌ¤ò½³·â¡£¤³¤ì¤¬ÍâÇ¯¤ÎÂè2¼¡UWF´úÍÈ¤²¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤ÏÅ·Î¶¤È°¤½¤Íå¡¦¸¶¤Ë¤è¤ëÅ·Î¶³×Ì¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ìvs¥é¥¸¥ã¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤Î2mÂÐ·è¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤È¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤Î¹ñÆâ½éÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹â»³Á±×¢¤¬¹â¹»3Ç¯¤Î»þ¤Ë´úÍÈ¤²¤·¤¿¡ÊÂè1¼¡¡ËUWF¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÇÂç¤¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³Áï¡¢Á°ÅÄ¡¢¹âÅÄ±äÉ§¡¢»³ºê°ìÉ×¤È¤¤¤¦¡Ö¼ÂÁ©¼Ô¡×¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤Æ¿·ÆüËÜ¤«¤é°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¤½¤Î¶¯¤µ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÆ£¸¶´îÌÀ¤â¤¤¤ë¡£
¹â»³¤Ï¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë¿·ÆüËÜ¤¬Íè¤ë¤È¸«¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢Æ£¸¶¤¬¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó»þÂå¤Î¹âÅÄ¤ä»³ºê¤ò¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¥¯¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤Ë¤¹¤ëÉ÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¡Ö¤¢¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¹â»³¤Ï¤à¤·¤í¡Ö²¶¤â¤¢¤ì¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤é¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À!¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥¹ÍÑ¤Î»£±Æ¤ÇÁ°ÅÄÆüÌÀ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤ë
UWF¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¬ËÄ¤é¤àÃæ¡¢¡Ø½µ´©¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¥Ë¥å¡¼¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¿·Äï»ÒÊç½¸¤Îµ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£230¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é½ñÎàÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¡¢Ä¾Á°¤Ç¶²¤ì¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿8¿Í¤¬ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¯Æ»¾ì¤Ø½¸·ë¡£¤³¤Î»þ¤Î»î¸³´±¤ÏÁ°ÅÄ°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
Àµ¸á²á¤®¤Ë½ÀÆðÂÎÁà¸å¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ò¥ó¥º¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È1000²ó¡£100²ó¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁá¤¯¤â1¿ÍÃ¦Íî¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ50m¥À¥Ã¥·¥å¡£¤Þ¤¿1¿Í¤¬¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤éÆ°¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¡£6¿Í¤Ë¸º¤Ã¤¿¼õ¸³À¸¤ÏÆ»¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëºäÆ»ÏÆ¤Î100m³¬ÃÊÅÐ¤ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤âÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤À¡£Æ»¾ìÆâ¤ØÌá¤ë¤È¸Ô³ä¤ê¡¢Ê¢¶Ú100²ó¡£ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤Ï¡ÖÌµÀ©¸Â¡×¤À¤Ã¤¿¤¬100²ó¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼¡¡¹¤ÈÄÙ¤ì¡¢¿ôÊ¬¤Ç½ªÎ»¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥ê¥Ã¥¸3Ê¬¢ª¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤Ã¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥¸¾õÂÖ¤Î½ÀÆð¢ª¥Ö¥ê¥Ã¥¸3Ê¬¡£¤³¤ì¤é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¼õ¸³À¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÂÎ¤ò¥¬¥¯¥¬¥¯¤È¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£»î¸³½ªÎ»¤«¤é5Ê¬¸å¡¢Á°ÅÄ¤¬¸ýÆ¬¤Ç¹ç³Ê¼Ô4¿Í¤ÎÌ¾¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¹â»³¤ÎÌ¾¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥¹ÍÑ»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¹â»³¤ÏÁ°ÅÄ¤Î¤¹¤°±¦ÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Þ¥¹¥³¥ßÂ¦¤¬¤½¤ÎÂç¤¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤áÄ¹¿ÈÆ±»Î¤ÇÊÂ¤Ù¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤¢¤ÎÁ°ÅÄ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¿ÈÄ¹¤Î¿·¿Í¡×¤È¤¢¤ì¤Ð¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¹â»³¤ÏÂç³Ø¤Ëºß³Ø¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤ØÆþÌç¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ËµÙ³ØÆÏ¤ò½Ð¤·¡¢ËèÇ¯4·î¤Ë¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤Ø½Ð¸þ¤¤¤Æ³ØÈñ¤òÊ§¤¤Â³¤±¡¢8Ç¯´Ö¤â³ØÀÒ¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬Ä³ÌîÀµÍÎ¤À¡£
ÆþÌç½éÆü¡¢Æ»¾ì¤ØÃå¤¤¤ÆºÇ½é¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï°ì¿ÍÎý½¬¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÌîÎ¶Íº¡Ê¸½¡¦Ã§ÍÔ¡Ë¡£UWFÀï»Î¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¡ÖÌÛ¤·¤Æ¸ì¤é¤º¡×¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤¯°Ò°µ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
½é¤á¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤¿»¨ÍÑ¤Ï¡¢ÃæÌî¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ëÁÝ½ü¤Î»¨¶Ò¤¬¤±¡£¹â¹»¡¦Âç³Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ä¼Ò²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¶²ÉÝ¿´¤Ï¤½¤ì¤Û¤É³Ð¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÎý½¬¤ÎÊý¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¥Ä¤¯¤È¤âÁÛÄê¤ÎÈÏ¤Á¤å¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£
´ðÁÃÂÎÎÏ±¿Æ°¤ò¤ä¤ì¤ÐÁ´¿È¤¬¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡×¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬Ê¢¤Ç¸ý¤ÈÉ¡¤ò¤Õ¤µ¤°¤¿¤á¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ©¤ò¤»¤ó¤È¤·¤Æ¥é¥Ã¥Ñ¤ò¿á¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ë¤ÇËèÆü¥Ò¥¤¥Ò¥¤¸À¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤È¶ì¤·¤µ¤¬¡Ö²¶¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ò¥Î¥É¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÌëÆ¨¤²¤ò·è°Õ
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ËÍ¤È°ÂÀ¸¡ÊÍÎÆó¡Ë¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹çÆ±Îý½¬¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê1»þ´Ö¤°¤é¤¤ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤é¡¢²¿¤¿¤ë¤ó¤Ç¤ó¤À!¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢¶þ¿±¿Æ°1000²ó¤ÈÏÓÎ©¤Æ¤ò²¿É´²ó¤â¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ø¾å¤²¤é¤ì¡¢Æó¿Í¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÁêËÐ¤ò¤È¤é¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ª¤¤¡¢¤ª¤Þ¤¨¤â¾å¤¬¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¹â»³¤ò¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¯¥¿¥¯¥¿¤Î¾õÂÖ¤«¤é¹â»³¤È²¿ÈÖ¤â¤È¤é¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·ÂÎ¤âÂç¤¤¤¤ó¤ÇÅö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Æ¤Í¡£¤è¤¦¤ä¤¯¹âÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤è¤·¡Ù¤È¡¢³«Êü¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¹â»³¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹?¡¡¡Ø¤â¤¦°ìÃú¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡Ù¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤¾!¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Ð¤é¤¯ÁêËÐ¤¬Â³¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤È¤Ç°ÂÀ¸¤µ¤ó¤È¡Ø¤¢¤ÎÌîÏº¡¢²¿¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡ÊÅÜ¡Ë¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤Î¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¤Ç¤³¤½¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ëÀèÇÚ¡¦µÜ¸ÍÍ¥¸÷¡Ê¤æ¤¦¤³¤¦¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½¡Ö¶õµ¤ÆÉ¤á¤è!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¹âÅÄ¤«¤éÌ¾Á°¤µ¤¨¤â²±¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â»³¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÄ¥¤êÀÚ¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤âÎý½¬À¸¡¦¹â»³Á±×¢¤ÎÂ¸ºß¤¬¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÁ°ÅÄ¡¢¹âÅÄ¡¢»³ºê¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Æ»¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ö¤â¤¦°ìÃú¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤âÁ°ÅÄ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¿©¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¤â´î¤Ó¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ØÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈµÜ¸Í¤ä°ÂÀ¸¤Ë¡Ö¤Û¤é¡¢¿·Äï»Ò¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤ó¤À¤¾¡×¤È¡¢¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹â»³¼«¿È¤Ï¤½¤ì¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Á°ÅÄ¤¿¤Á¤«¤éÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£¤±¤Ã¤·¤Æ¥¨¥ê¡¼¥È°·¤¤¤äÆÃÊÌ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜ¸Í¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎUWF¤Ï¡Ê·Ð±ÄÆñ¤Ë¤è¤ê¡Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¹â»³¤âÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ç¤ÎÎý½¬Ãæ¡¢ËÍ¤é¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤ÊÂçÀèÇÚÊý¤¬¡¢¤ª¤Ã!?¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤é¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¶¼°Ò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤À¤±ÂÎ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÜ¸Í¡Ë
¤Î¤Á¤Ë¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤âË½¤ì²ó¤ê¡¢IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¹â»³¤Ï¡¢Âè1¼¡UWFÎý½¬À¸¤Î»þÅÀ¤ÇÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶¼°Ò¤Î¿·Æþ¤ê¤¬¡¢¤³¤ÄÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¿·Æþ¤ê¤¬Æ¨¤²¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â»¨ÍÑ¤â¿É¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¤ÎÂÎ³Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡Ö¤¤¤¤¶Ú¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢µÜ¸Í¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±¦¸ª¤¬ÄË¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆþÌç¤·¤Æ1¥õ·î¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â´ØÀá¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢ºÆ¤ÓÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÄË¤¤¤Î¤ÏÂÎÁ´ÂÎ¤Ê¤Î¤À¤«¤éºÇ½é¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤òµó¤²¤¿»þ¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥Î¥É¤òÄ¾·â¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤Ë¶²ÉÝ¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÄË¤¯¤Æ¤â¡¢ÆþÌç¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í¤¬¡ÖÎý½¬¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤¤¤È¹â»³¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌµÍý¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¡£ÄË¤ß¤â²æËý¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¸å¤í¸þ¤¤Î»×¹Í¤·¤«Éâ¤«¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¡£Ùæ¤Þ¤ì¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤âµÞÂ®¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Å½ý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤¸¤ãÌµÍý¤Ê¤Î¤«¡×¤È¡¢Äü¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅÉ¤êÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â»³¤ò´Þ¤á2¿Í¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¿·ÆüËÜ¤Î½ä¶È¤Ø½Ð¤ÆÉÔºß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍ£°ì¤ÎÆ±´ü¤Ë¤ä¤á¤ë¤È¹ð¤²¡¢ÎÀ¤ò½Ð¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°æ¾å¾°Ìï¤¬½é¤á¤ÆÀï¤Ã¤¿À¤³¦²¦¼Ô¤Ï¡Ö¼ò¿»¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ÄÆÍÁ³¸ÆµÛ¤¬Íð¤ì¡¢Æ¬ÄË¤¬¤¹¤ë¥á¥¥·¥³¤Ç¤ß¤¿¶Ã¤¤Î¸÷·Ê