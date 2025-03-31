＜朝鮮日報＞「内閣総弾劾」ｖｓ「野党を内乱罪で告発」 政局衝突



＜東亜日報＞山火事は消し止められたが…冷たい床で熟睡できない被災者５５８１人



＜中央日報＞同盟国に北朝鮮を押し付ける 米国防長官が戦略指針で明示



＜ハンギョレ＞規模大きくなる一方の山火事 人員も装備も追い付けず



＜京郷新聞＞野党 「弾劾宣告」へ総力戦…憲法裁裁判官の任命要求



＜毎日経済＞ソウルの不動産規制で混乱 同じマンションでも棟の高さによって除外



＜韓国経済＞政府 １０兆ウォンの補正予算編成へ…山火事・通商対策・国民生活支援で

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