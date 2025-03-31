¡Ô¥³¥á¹âÆ¡Õ¡Ö2025Ç¯¤â¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡×¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÄÀìÌç²È¤¬¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¡Ö·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³¡×
Ä¹°ú¤¯¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤Ä¤¤¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï14Ëü¥È¥ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÂÐ¾Ý¤ËÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3·î18Æü¤Ë¤ÏÍî»¥¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿°Ê¾å¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ËÊÆ²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ï¸«»ö¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¼ÂÂÖ¤ò´°Á´¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òº£¤¹¤°¤ËÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡È¿¿ÈÈ¿Í¡É¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÆÍÇË¸ý¤ò¸«½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ô¥³¥á¹âÆ¡Õ¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¤¬¸¶°ø¡×¤Ï´Ö°ã¤¤...¡©È÷ÃßÊÆÊü½Ð¸å¤â¡ÔºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡Õ¤Ç¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡×¤ÎÀ¼»¦Åþ¡¢¡ÖÈÈ¿ÍÉÔÌÀ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÎÆæ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö25Ç¯»ºÊÆ¤â¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡×
¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¶È³¦Æâ¤Ç³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é½Õ¡¢²Æ¤Èµ¨Àá¤¬²á¤®¤Æ¡¢½©¤Î¿·ÊÆµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÊÆ²Á¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤Ø¤ÎÅú¤¨¤¬¥Î¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¸½ºß¤ÎÊÆ²Á¹âÆ¤ÎºÇ½é¤Î°ú¤¶â¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âºòÇ¯½©¤Î¿·ÊÆ»þ´ü¤Ë¡¢ÇÀ¶¨¤Ê¤É¤¬ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤¹âÃÍ¤ÇÇÀ²È¤«¤éÊÆ¤òÇã¤¤½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯½©¤Î¿·ÊÆ¤âºòÇ¯¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤ÇÇÀ²È¤«¤éÇã¤¤½¸¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Áá¤¯¤âÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤À½ÕÀè¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤«¡£·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2·îËö¤ÎÁ´ÇÀ¿·³ã¸©ËÜÉô¤ÎÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£
Á´ÇÀ¿·³ã¸©ËÜÉô¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÊÆ¤ò½¸¤á¤ÆÁ´¹ñ¤ËÇä¤êÅÏ¤¹¾¦¼Òµ¡Ç½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿·³ã¸©¤ÏÆüËÜºÇÂç¤ÎÊÆ¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ï¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÁ´ÇÀ¿·³ã¸©ËÜÉô¤Ï2·îËö¡¢2025Ç¯»ºÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ60kg¤¢¤¿¤ê2Ëü3000±ß¡Ê1Åù¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ë¤òºÇÄã¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÇã¤¤½¸¤á¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿Çã¤¤½¸¤á¤Î´ð½à¤ËÈæ¤Ù¤Æ35%¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©ËÜÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁá¤á¤Ë²Á³Ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÊÆ¤ò½¸²Ù¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖºÇÄãÊÝ¾Ú³Û¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Î¶â³Û¤ÇÇÀ²È¤«¤éÊÆ¤òÇã¤¤½¸¤á¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÊÆ²Á¹âÆ¤¬ºÆÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
»ö¼Â¡¢¿·³ã¤Ç¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯»ºÊÆ¤â¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÆÁûÆ°¡×°ÊÁ°¡¢ÊÆ¤Ï°Â¤¹¤®¤¿
Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤â°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÊÆ²Á¤¬ËÜÅö¤ËÅ¬Àµ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
2022Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÊÆ¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÈîÎÁ¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤ÏµÞÂ®¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÈîÎÁ¤ÏºÇ¹â¤Ç60%¶á¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¤à¤·¤í²¼Íî·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¤ÏµÞ·ã¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë°ÊÁ°¡¢ÊÆ¤Ï°Â¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö1ÇÕ60±ß¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î¼ç¿©¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÌäÂê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤ÏÃãÏÒ1ÇÕ¤¢¤¿¤êÌó60±ß¤À¡£º£¤É¤¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤ªÃã1ËÜ¤Ç¤â150±ß¶á¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÃãÏÒ1ÇÕ¤¢¤¿¤ê60±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉéÃ´ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¶â³Û¤À¤í¤¦¤«¡£
3·î24ÆüÉÕ¤ÎÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÀâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶å½£¤Î¤¢¤ëÇÀ¶È¼Ô¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÃã¤ï¤ó£±ÇÕÊ¬¤ÎÊÆ¤Î²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÁÃæÎ¬¡Á ¤É¤ó¤Ö¤êÈÓ¤Ç¤â60¡Á70±ß¤À¡£¤³¤Î²Á³Ê¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î°ûÎÁ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯30¡Á50±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÁû¤¬¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤¬ÇÀ¶È¼Ô¤ÎËÜ²»¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àè¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¿·³ã¤Ç¤Î·èÄê¤¬¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÀ¶¨¤â¤½¤Î»×¤¤¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¶¨¤¬¤«¤Ê¤êÁá¤¯¤ËÊÆ²Á¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·³ã¸©Æâ¤ÎÇÀ²È¤«¤é¤Ï¡ÖÅÄ¿¢¤¨Á°¤ËÊÆ²Á¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊÆ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤µ¤µ¤«µÞ¤ÊÅ¸³«¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ôÇ¯Â³¤±¤Ð¤½¤Î¤¦¤Áº£¤ÎÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÏÆüËÜ¤ÎÊÆ¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¥Î¡¼¥Þ¥ë¡É¤Ë¸þ¤±¤¿²áÅÏ´ü¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û1Ãû9000²¯±ß¤ÎµðÂçÀÖ»ú¡ª¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤È¡ÖÇÀÎÓÃæ¶âÌäÂê¡×¤ÇÏªÄè¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎµìÍè·¿¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤Î¸Â³¦
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û1Ãû9000²¯±ß¤ÎµðÂçÀÖ»ú¡ª¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤È¡ÖÇÀÎÓÃæ¶âÌäÂê¡×¤ÇÏªÄè¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎµìÍè·¿¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤Î¸Â³¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÆÁÅç,
ºë¶Ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Û¥Æ¥ë,
°ËÅì»Ô,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
°ÖÎîº×