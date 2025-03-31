本日の予定【経済指標】
【日本】
鉱工業生産（速報値）（2月）08:50
予想 1.9% 前回 -1.1%（前月比)
予想 1.1% 前回 2.2%（前年比)
【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30
予想 50.3 前回 50.2（製造業PMI)
サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30
予想 50.6 前回 50.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（2月）15:00
予想 0.2% 前回 0.3%（0.2%から修正）（前月比)
予想 N/A 前回 3.8%（3.5%から修正）（前年比)
ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00
予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 N/A 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【香港】
小売売上高（2月）17:30
予想 N/A 前回 -3.2%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 -5.2%（数量・前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（2月）21:00
予想 N/A 前回 -164.0億ランド（貿易収支)
【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45
予想 45.6 前回 45.5（シカゴ購買部協会景気指数)
※予定は変更することがあります
鉱工業生産（速報値）（2月）08:50
予想 1.9% 前回 -1.1%（前月比)
予想 1.1% 前回 2.2%（前年比)
【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30
予想 50.3 前回 50.2（製造業PMI)
サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30
予想 50.6 前回 50.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（2月）15:00
予想 0.2% 前回 0.3%（0.2%から修正）（前月比)
予想 N/A 前回 3.8%（3.5%から修正）（前年比)
ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00
予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 N/A 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【香港】
小売売上高（2月）17:30
予想 N/A 前回 -3.2%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 -5.2%（数量・前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（2月）21:00
予想 N/A 前回 -164.0億ランド（貿易収支)
【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45
予想 45.6 前回 45.5（シカゴ購買部協会景気指数)
※予定は変更することがあります