【日本】

鉱工業生産（速報値）（2月）08:50

予想 1.9% 前回 -1.1%（前月比)

予想 1.1% 前回 2.2%（前年比)



【中国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30

予想 50.3 前回 50.2（製造業PMI)



サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30

予想 50.6 前回 50.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（2月）15:00

予想 0.2% 前回 0.3%（0.2%から修正）（前月比)

予想 N/A 前回 3.8%（3.5%から修正）（前年比)



ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00

予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)

予想 N/A 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【香港】

小売売上高（2月）17:30

予想 N/A 前回 -3.2%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 -5.2%（数量・前年比)



【南アフリカ】

貿易収支（2月）21:00

予想 N/A 前回 -164.0億ランド（貿易収支)



【米国】

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45

予想 45.6 前回 45.5（シカゴ購買部協会景気指数)



※予定は変更することがあります

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