【日本】
鉱工業生産（速報値）（2月）08:50　
予想　1.9%　前回　-1.1%（前月比)　
予想　1.1%　前回　2.2%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30
予想　50.3　前回　50.2（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30
予想　50.6　前回　50.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（2月）15:00
予想　0.2%　前回　0.3%（0.2%から修正）（前月比)
予想　N/A　前回　3.8%（3.5%から修正）（前年比)

ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00　
予想　0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　2.3%　前回　2.3%（前年比)
予想　N/A　前回　0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　N/A　前回　2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【香港】
小売売上高（2月）17:30
予想　N/A　前回　-3.2%（価格・前年比)
予想　N/A　前回　-5.2%（数量・前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（2月）21:00
予想　N/A　前回　-164.0億ランド（貿易収支)

【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45　
予想　45.6　前回　45.5（シカゴ購買部協会景気指数)

※予定は変更することがあります