３１日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：３０ 中・サービス部門購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：００ 独・輸入物価指数

１５：００ 独・小売売上高

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※シンガポール，マレーシア，インドネシア，インド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：インテＧ<192A>，ＹＥデジタル<2354>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，クラウディア<3607>，象印<7965>，しまむら<8227>，ヤマシタＨＤ<9265>，ＨＩＳ<9603>，日本プロセス<9651>

※東証グロース上場：ジグザグ<340A>



出所：MINKABU PRESS