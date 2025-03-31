３１日の主なマーケットイベント

写真拡大

○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０　日・商業動態統計
１０：３０　日・２年物利付国債の入札
１０：３０　中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０　中・サービス部門購買担当者景気指数
１４：００　日・新設住宅着工戸数
１５：００　独・輸入物価指数
１５：００　独・小売売上高
１７：３０　英・消費者信用残高
１７：３０　英・マネーサプライ
１９：００　日・外国為替介入実績
２１：００　独・消費者物価指数（速報値）
２２：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数
※シンガポール，マレーシア，インドネシア，インド市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：インテＧ<192A>，ＹＥデジタル<2354>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，クラウディア<3607>，象印<7965>，しまむら<8227>，ヤマシタＨＤ<9265>，ＨＩＳ<9603>，日本プロセス<9651>
※東証グロース上場：ジグザグ<340A>

出所：MINKABU PRESS