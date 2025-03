4月6日(日)の朝9時より放送がスタートする『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』は、鬼太郎にゆかりのある著名人がセレクトした『ゲゲゲの鬼太郎』過去回が放送される特別シリーズ。そのエンディングテーマとして、氷川きよしと小室哲哉がタッグを組んで制作した『Party of Monsters』が放送されることになった。『ゲゲゲの鬼太郎』は、水木しげるによる名作漫画を原作とし、1968年に第1期が放送されて以降、2018年から2020年までは第6期が放送されるなど、50年以上経った現在でも愛されているテレビシリーズ。幽霊族の生き残りである鬼太郎を主人公に、数々の妖怪が引き起こす怪異を解決していく。妖怪ブームの元祖として根強い人気を確立し、日本全国で知らないひとはいないと言っても過言ではないほどの国民的アニメとして知られる。

そんな『ゲゲゲの鬼太郎』を生み出した水木しげるの没後10年という節目にあたって、4月6日(日)の朝9時より『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』の放送がスタートする。鬼太郎にゆかりのある著名人が、過去に放送された第1期から第6期のなかから1話ずつセレクトし、それらが放送されるという内容の特別シリーズだ。このたび、そのエンディング主題歌を氷川きよしと小室哲哉が担当することに決定。氷川きよしは、『ゲゲゲの鬼太郎』第6期のオープニング主題歌『ゲゲゲの鬼太郎』や、その新章である「西洋妖怪編」のエンディング主題歌『見えんけれども おるんだよ』を担当するなど、鬼太郎シリーズとはゆかりのある人物だ。そんな氷川は、今回のエンディング主題歌のオファーを受けると、かねてよりの大ファンだった小室哲哉にプロデュースをオファー。オファーを受けた小室は「自分のやれる限りを提供してあげないと失礼すぎると思わせる才能があります」と、お互いにリスペクトし合っていることを明かした。今回の楽曲『Party of Monsters』は、氷川にとっては歌手活動再開後初のシングル。「最初にデモテープをいただいたときは、歌えるかどうかすごく不安で、弱気になっていました。でも逆に今までやったことがないことに挑戦するっていうことが大事なので、とにかく思い切り楽しみたいなって思いました」と述べ、自身にとっての新たな挑戦であることを明らかにした。「今までやったことがないことに挑戦する」と氷川が述べたのもそのはず、今回の楽曲『Party of Monsters』は、「Pa Pa Pa Party of Monsters Monsters Monsters〜」という歌い出しも耳に残る、小室らしさのあるテクノ色の強いダンスチューンに仕上がっているほか、氷川にとって初挑戦となる高速ラップも登場する。4月6日(日)のアニメ放送日に合わせてデジタルリリースされるため、氷川の新境地にぜひ注目してみてほしい。小室が「昨今の旬クリエイターとの勝負」と述べるように、オープニング主題歌には若く勢いのあるAdo、エンディング主題歌には大ベテランである氷川きよしと小室哲哉のタッグが据えられた『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』。まもなくとなる放送を、ぜひお見逃しなく。(C)水木プロ・東映アニメーション