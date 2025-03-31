◇３１日（月）

▲観光公社、２５年２月韓国観光統計発表（１０：００）

▲観光公社、日本メディアを対象に韓日国交正常化６０年記念ツアー（慶州、釜山）

◇１日（火）

▲閣議（１０：００）

▲完成車５社が３月の販売実績発表

◇２日（水）

▲植民地時代に朝鮮半島の緑化と文化保存に尽力した日本人、浅川巧（１８９１〜１９３１年）の追悼式（１１：００，ソウル・忘憂歴史文化公園）

◇３日（木）

▲「四・三事件」の犠牲者追悼式（１０：００、済州４・３平和公園）

▲韓国最大規模の自動車見本市「ソウルモビリティーショー」のメディアデー（０８：３０）

◇４日（金）

▲「ソウルモビリティーショー」開幕（１０：００、国際展示場ＫＩＮＴＥＸ）

◇５日（土）

▲特になし

◇６日（日）

▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止