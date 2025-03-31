韓国の主な週間日程（３１日〜４月６日）
◇３１日（月）
▲観光公社、２５年２月韓国観光統計発表（１０：００）
▲観光公社、日本メディアを対象に韓日国交正常化６０年記念ツアー（慶州、釜山）
◇１日（火）
▲閣議（１０：００）
▲完成車５社が３月の販売実績発表
◇２日（水）
▲植民地時代に朝鮮半島の緑化と文化保存に尽力した日本人、浅川巧（１８９１〜１９３１年）の追悼式（１１：００，ソウル・忘憂歴史文化公園）
◇３日（木）
▲「四・三事件」の犠牲者追悼式（１０：００、済州４・３平和公園）
▲韓国最大規模の自動車見本市「ソウルモビリティーショー」のメディアデー（０８：３０）
◇４日（金）
▲「ソウルモビリティーショー」開幕（１０：００、国際展示場ＫＩＮＴＥＸ）
◇５日（土）
▲特になし
◇６日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲観光公社、２５年２月韓国観光統計発表（１０：００）
▲観光公社、日本メディアを対象に韓日国交正常化６０年記念ツアー（慶州、釜山）
◇１日（火）
▲閣議（１０：００）
▲完成車５社が３月の販売実績発表
◇２日（水）
▲植民地時代に朝鮮半島の緑化と文化保存に尽力した日本人、浅川巧（１８９１〜１９３１年）の追悼式（１１：００，ソウル・忘憂歴史文化公園）
◇３日（木）
▲「四・三事件」の犠牲者追悼式（１０：００、済州４・３平和公園）
▲韓国最大規模の自動車見本市「ソウルモビリティーショー」のメディアデー（０８：３０）
◇４日（金）
▲「ソウルモビリティーショー」開幕（１０：００、国際展示場ＫＩＮＴＥＸ）
◇５日（土）
▲特になし
◇６日（日）
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