ナポリvsミラン スタメン発表
[3.30 セリエA第30節](サン・パオロ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ナポリ]
先発
GK 1 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 17 マティアス・オリベラ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 6 ビリー・ギルモア
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ
FW 7 ダビド・ネレス
FW 11 ロメル・ルカク
FW 21 マッテオ・ポリターノ
控え
GK 12 C. Turi
GK 96 シモーネ・スクフェット
DF 5 フアン・ジェズス
DF 16 ラファ・マリン
DF 19 M. Esposito
DF 30 パスクアレ・マッツォッキ
MF 15 フィリップ・ビリング
MF 29 ルイス・ハサ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 18 ジョバンニ・シメオネ
FW 26 シリル・エンゴング
FW 81 ジャコモ・ラスパドーリ
監督
アントニオ・コンテ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
※27:45開始
<出場メンバー>
[ナポリ]
先発
GK 1 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 17 マティアス・オリベラ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 6 ビリー・ギルモア
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ
FW 7 ダビド・ネレス
FW 11 ロメル・ルカク
控え
GK 12 C. Turi
GK 96 シモーネ・スクフェット
DF 5 フアン・ジェズス
DF 16 ラファ・マリン
DF 19 M. Esposito
DF 30 パスクアレ・マッツォッキ
MF 15 フィリップ・ビリング
MF 29 ルイス・ハサ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 18 ジョバンニ・シメオネ
FW 26 シリル・エンゴング
FW 81 ジャコモ・ラスパドーリ
監督
アントニオ・コンテ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります