°¦É²¡¦º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ9ÆüÌÜ¡¡Ìó442¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¾Æ¤±¡¢°¦É²¸©Æâ¤Ç¤ÏÊ¿À®°Ê¹ß¡¢ºÇ°¤Îµ¬ÌÏ¡¡°ìÉô¤ËÈòÆñ»Ø¼¨·ÑÂ³¡¡¤¤ç¤¦¸áÁ°Ãæ¤Ë¤â¡ÖÄÃ°µ¡×¤«È½ÃÇ¤Ø
È¯À¸¤«¤é9ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¡¢»Ô¤ÎºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°Ãæ¤Ë¤â²ÐºÒ¤¬ÄÃ°µ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£·î23Æü¤Ëº£¼£»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½442¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢Ê¿À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢°¦É²¸©Æâ¤Ç¤ÏºÇ°¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤â°ìÉô¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦É²¸©¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ì¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç»³È©¤Î2¤«½ê¤«¤é¿·¤¿¤ÊÇ®¸»¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¼£»Ô¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°Ãæ¤ËºÒ³²ÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¡¢»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬ÄÃ°µ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£