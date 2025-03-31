インテルvsウディネーゼ スタメン発表
[3.30 セリエA第30節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※25:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 9 マルクス・テュラム
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 50 M. Aidoo
DF 51 C. Alexiou
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 52 T. Berenbruch
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 56 M. Spinaccè
監督
シモーネ・インザーギ
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ・オコエ
DF 28 ウマル・ソレ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 31 トーマス・クリステンセン
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 11 ハサン・カマラ
MF 14 アルトゥール・アッタ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 イェスパー・カールストローム
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
FW 17 ロレンツォ・ルッカ
控え
GK 66 エドアルド ピアーナ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 30 ラウタロ・ジャネッティ
MF 5 マルティン・パジェロ
MF 6 オイエル・サラガ
MF 20 シモーネ・パフンディ
MF 77 ルイ・モデスト
FW 9 キーナン・デイビス
FW 21 イケル・ブラボ
FW 99 ダミアン・ピサロ
監督
Kosta Runjaić
※25:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 50 M. Aidoo
DF 51 C. Alexiou
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 52 T. Berenbruch
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 56 M. Spinaccè
監督
シモーネ・インザーギ
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ・オコエ
DF 28 ウマル・ソレ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 31 トーマス・クリステンセン
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 11 ハサン・カマラ
MF 14 アルトゥール・アッタ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 イェスパー・カールストローム
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
FW 17 ロレンツォ・ルッカ
控え
GK 66 エドアルド ピアーナ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 30 ラウタロ・ジャネッティ
MF 5 マルティン・パジェロ
MF 6 オイエル・サラガ
MF 20 シモーネ・パフンディ
MF 77 ルイ・モデスト
FW 9 キーナン・デイビス
FW 21 イケル・ブラボ
FW 99 ダミアン・ピサロ
監督
Kosta Runjaić
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります