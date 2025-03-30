´î·àÇÐÍ¥¡¦°²²°¾®´ç¤µ¤ó»àµî¡¡91ºÐ¡¡2018Ç¯¤ËÇ§ÃÎ¾É¸øÉ½¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤¿´î·àÇÐÍ¥¤Î°²²°¾®´ç¡Ê¤¢¤·¤ä¡¦¤³¤¬¤ó¡¢ËÜÌ¾À¾Éô½¨Ïº¡á¤Ë¤·¤Ù¡¦¤Ò¤Ç¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬£²£¸Æü¸áÁ°£¶»þ¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤áµþÅÔ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡££¹£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬£³£°Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö£³·î£²£¸Æü¸áÁ°£¶»þ¡¡´î·àÌò¼Ô¡¡°²²°¾®´ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤éËþ£¹£±ºÐ¤Î¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨±Ê±ó¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµþÅÔ¤Ï¾®´ç¤ÎÂç¹¥¤¤Êºù¤Îµ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îºù¤Î²ÖÆ»¤ò°²²°¾®´ç¤ÏÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¼Å¤ó¤À¡£
¡¡¾®´ç¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£¹£´£¹Ç¯¡¢¶½¹Ô»Õ¤ÎÉã¤Î´«¤á¤Ç¡¢·»¤Î¸Î°²²°´çÇ·½õ¤µ¤ó¡Ê£²£°£°£´Ç¯»àµî¡Ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¿Íµ¤Ì¡ºÍ»Õ¤À¤Ã¤¿°²Çµ²È´ç¶Ì¤ÎÄï»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¡ºÍ¤ò»Ï¤á¤¿¡££µ£¹Ç¯¡¢ËèÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÈÖÆ¬¤Ï¤ó¤ÈÃúÃÕ¤É¤ó¡×¤Ë·»Äï¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÍç¤ÎÂç¾¡×¡Ö·õµÒ¾¦Çä¡×¡¢ÉñÂæ¡Öºù·îµ¡×¡¢±Ç²è¡Ö¤É¤Ä¤¤¤¿¤ë¤Í¤ó¡×¡ÖÄ¹ºê¤Ö¤é¤Ö¤éÀá¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê£·£¶Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢£Ô£Ö¡¢±Ç²è¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡¢¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤ª»Ö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¸½Ìò¤Ç°²²°¾®´ç¤È¤·¤ÆËë¤ò¤ª¤í¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀ¸³¶¡¡°²²°¾®´ç¡ª¡Ù¤ÈÇ°¤¸¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î½ªßá¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¡¢¸Î¿Í¤¬À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£