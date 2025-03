4月13日(日)22時25分から放送されるMBS/TBS系『日曜日の初耳学』に、桑田佳祐が出演することが明らかになった。今月3月19日(水)に10年ぶりの新作オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースしたサザンオールスターズ。最新作にして渾身のアルバムを携え、さらなるテレビ出演の決定となった。今年で放送10周年を迎える『日曜日の初耳学』は、人気塾講師でタレントの林修がMCを務めるトークバラエティ番組だ。各界のカリスマをゲストに迎えて林修ならではの切り口で行われるインタビュー企画「インタビュアー林修」が人気を博している。今回、桑田が番組に初出演し、最新作『THANK YOU SO MUCH』の制作秘話から名曲誕生の裏話まで語り尽くす。放送は2025年4月13日(日)22時25分から。

番組情報

MBS/TBS系『日曜日の初耳学』

公式HP https://www.mbs.jp/mimi/

MBS/TBS系『日曜日の初耳学』公式HP https://www.mbs.jp/mimi/

リリース情報

16th オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』





特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

完全生産限定盤A 品番:VIZL-3000 価格:\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]

完全生産限定盤B 品番:VIZL-3001 価格:\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]

通常盤 品番: VICL-67300 価格:\3,960(税込) [CD]

アナログ盤 品番:VIJL-62400〜1 価格:\5,500(税込) [2LP]

※完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC・SPECIAL BOOKの詳細については後日発表致します。



1.恋のブギウギナイト (フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌/ユニクロ「年末祭・新年祭」TV CMソング)

2.ジャンヌ・ダルクによろしく (TBS系スポーツ2024テーマ曲)

3.桜、ひらり

4.暮れゆく街のふたり

5.盆ギリ恋歌 (DAM「Singing」2023 Special Project CMソング)

6.ごめんね母さん

7.風のタイムマシンにのって

8.史上最恐のモンスター

9.夢の宇宙旅行(ユニクロ「ジーンズ」TVCMソング/nishikawa[エアー]TVCMソング)

10.歌えニッポンの空

11.悲しみはブギの彼方に

12.ミツコとカンジ

13.神様からの贈り物

14.Relay〜杜の詩 (ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング)



完全生産限定盤SPECIAL DISC

Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA

女呼んでブギ

ジャンヌ・ダルクによろしく

My Foreplay Music

海

神の島遥か国

栄光の男

愛の言霊(ルビ:ことだま)〜Spiritual Message〜

いとしのエリー

思い過ごしも恋のうち

東京VICTORY

真夏の果実

恋のブギウギナイト

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜

マチルダBABY

ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)

みんなのうた

マンピーのG★SPOT

希望の轍

勝手にシンドバッド



完全生産限定盤SPECIAL BOOK

「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」

桑田佳祐が本作について“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力が顔を出すメンバーとミュージシャン等による徹底楽曲解説を掲載した両A面スペシャルブック。表紙・裏表紙含む全〇〇ページ!

