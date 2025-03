現代人の肌や髪、目の色は人種によってさまざまですが、全体的にヨーロッパ系の人は肌が白色に近く、髪色には黒髪だけでなく金髪・赤髪・茶髪といった明るいものがあり、目の色も青色・茶色・緑色・灰色などバリエーションに富んでいる傾向がみられます。ところが、古代人のDNAを分析した新たな研究では、約3000年前まではほとんどのヨーロッパ人が黒い肌や髪、目を持っていた可能性があることが示されました。

Inference of human pigmentation from ancient DNA by genotype likelihood | bioRxivhttps://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.01.29.635495v2Most ancient Europeans had dark skin, eyes and hair up until 3,000 years ago, new research finds | Live Sciencehttps://www.livescience.com/archaeology/most-ancient-europeans-had-dark-skin-eyes-and-hair-up-until-3-000-years-ago-new-research-finds現生人類であるホモ・サピエンスはアフリカを起源とする種であり、もともとは黒い肌や髪を持っていました。それが次第に世界各地へ移動すると、紫外線の少ない高緯度地域に住む個体では適応上の利点や偶然により、色素の薄い遺伝子の頻度が増加したと考えられています。当然ながら、アフリカからヨーロッパに移動したばかりである初期のホモ・サピエンスは、アフリカのホモ・サピエンスと同じような黒い肌や髪を持っていたはずです。しかし、ヨーロッパのホモ・サピエンスが、現代のヨーロッパ系の人々にみられるような白い肌や明るい髪、目の色を持つようになったのがいつ頃なのかはよくわかっていないとのこと。そこで、イタリア・フェラーラ大学の遺伝学者であるシルヴィア・ジロット氏らの研究チームは、西ヨーロッパからアジアにまたがる34カ国の遺跡で採取された古代のホモ・サピエンスのDNAを分析し、「明るい肌・髪・目の色がどのように進化したのか」を調査しました。なお、論文は生物学関連のプレプリントサーバーであるbioRxivに掲載されたものであり、記事作成時点では査読を受けていません。by mizmareck分析対象となった最も古い個体は、2008年に西シベリアのエルティシ川付近で発見された4万5000年前のものでした。しかし、古いDNAサンプルの多くは劣化がひどかったため、研究チームは遺伝子型の可能性を推定する「probabilistic phenotype inference(確率的表現型推論)」や、不完全なDNAサンプルから肌・髪・目の色を予測するHIrisPlex-Sシステムを利用して、個体の色素沈着を推定したとのこと。分析の結果、現代のヨーロッパ人のような形質がヨーロッパのホモ・サピエンスに現れた始めたのは、約1万4000年前のことだったと判明。その後も、白い肌や明るい髪といった形質は散発的にしか現れませんでしたが、約3000年前になってようやく広がり始めたと推定されました。つまり、意外にもかなり近年になるまで、ヨーロッパに住んでいる人々の間でも黒い肌や黒い髪、暗い色の目が優勢だったというわけです。以下の図は、左上から「1:Paleolithic(旧石器時代:約4万5000年〜1万3000年前)」「2:Mesolithic(中石器時代:約1万4000年〜4000年前)」「3:Neolithic(新石器時代:約1万年〜4000年前)」「4:Copper Age(銅器時代:約6000年〜3500年前)」「5:Bronze Age(青銅器時代:約7000〜3000年前)」「6:Iron Age(鉄器時代:約3000〜1700年前)」の順に、当時のホモ・サピエンスが持っていた肌の色の割合を示したもの。旧石器時代から中石器時代にかけては黒い肌(Dark)が圧倒的に優勢であり、新石器時代あたりから徐々に褐色(Intermediate)や明るい肌(Light)も増えているのがわかります。青銅器時代に入ってもヨーロッパの広い地域では褐色が優勢で、イベリア半島やイタリア、中央ヨーロッパでは黒い肌が優勢なことがうかがえます。今回の研究には携わっていないスペイン・バルセロナの進化生物学研究所のカルレス・ラルエザ・フォックス氏は、科学系メディアのLive Scienceに送ったメールで、ヨーロッパ人が比較的最近まで暗い色素の遺伝子を受け継いでいたことは驚きだったとコメント。その上で、明るい肌や髪、目の色が進化上の利点を持つようになった理由については、まだよく理解されていないと付け加えました。