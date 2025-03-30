²ø²æ¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹DF¡©¡¡º£µ¨¡È98Ê¬¡É¤·¤«¥×¥ì¥¤½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ç¡¼Éü³è¤Ï¤¢¤ë¤«¡ÖÂåÉ½¤ØÉüµ¢¤¹¤ëÍ£°ì¤Î½Ñ¤Ï¡Ä¡Ä¡×
²ø²æ¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£º¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
±Ñ¡ØManchester Evening News¡Ù¤¬Ã²¤¯¤Î¤Ï¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉDF¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¤À¡£
º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°1»î¹ç¤Î·×3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¹ç·×¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï¶Ï¤«98Ê¬¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨½ªÈ×Àï¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢²ø²æ¤ÎÌäÂê¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤À¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£¥·¥ç¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊü½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤À¥Þ¥óU¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö²¿¤è¤êÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÈà¤¬¤¤¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤«Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°Á°´ÆÆÄ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¾Î»¿¤·¤¿¤Û¤É¤À¡×
¡Ö¥·¥ç¡¼¤ÎÉé½ýÎò¤òÃÎ¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢º£²Æ¤ÎÂàÃÄ¤òË¾¤à¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨3»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¤¿¤¬¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¥·¥ç¡¼¤ò¼êÊü¤¹¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£µ¨½ªÈ×Àï¤òÎÏ¶¯¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥·¥ç¡¼¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉü³è¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥È¥¥¥Ø¥ë¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎWÇÕ·×²è¤ËÆþ¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ØÉüµ¢¤¹¤ëÍ£°ì¤Î½Ñ¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×
·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À29ºÐ¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î½øÈ×¤ËÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤Ï³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Î¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢²¿¤È¤«º£µ¨½ªÈ×Àï¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£