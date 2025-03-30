バルセロナvsジローナ スタメン発表
[3.30 ラ・リーガ第29節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※23:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 エクトル・フォルト
MF 14 パブロ・トーレ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 11 ラフィーニャ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 3 ミゲル・グティエレス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 18 ラディスラフ・クレイチー
MF 4 アルナウ・マルティネス
MF 8 ビクトル・ツィハンコフ
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 12 アルトゥール
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
FW 11 アルノー・ダンジュマ
控え
GK 1 ファン・カルロス
GK 25 V. Krapyvtsov
DF 5 ダビド・ロペス
DF 15 フアンペ
MF 22 ジョン・ソリス
MF 27 ガブリエル・ミズーイ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 24 ポルトゥ
監督
ミチェル
※23:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 エクトル・フォルト
MF 14 パブロ・トーレ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 11 ラフィーニャ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 3 ミゲル・グティエレス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 18 ラディスラフ・クレイチー
MF 4 アルナウ・マルティネス
MF 8 ビクトル・ツィハンコフ
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 12 アルトゥール
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
FW 11 アルノー・ダンジュマ
控え
GK 1 ファン・カルロス
GK 25 V. Krapyvtsov
DF 5 ダビド・ロペス
DF 15 フアンペ
MF 22 ジョン・ソリス
MF 27 ガブリエル・ミズーイ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 24 ポルトゥ
監督
ミチェル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります