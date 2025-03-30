[3.30 ラ・リーガ第29節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※23:15開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 24 エリック・ガルシア

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 32 エクトル・フォルト

MF 14 パブロ・トーレ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 アンス・ファティ

FW 11 ラフィーニャ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[ジローナ]

先発

GK 13 パウロ・ガッサニーガ

DF 3 ミゲル・グティエレス

DF 16 アレハンドロ・フランセス

DF 17 デイリー・ブリント

DF 18 ラディスラフ・クレイチー

MF 4 アルナウ・マルティネス

MF 8 ビクトル・ツィハンコフ

MF 10 ヤセル・アスプリージャ

MF 12 アルトゥール

MF 21 ヤンヘル・エレーラ

FW 11 アルノー・ダンジュマ

控え

GK 1 ファン・カルロス

GK 25 V. Krapyvtsov

DF 5 ダビド・ロペス

DF 15 フアンペ

MF 22 ジョン・ソリス

MF 27 ガブリエル・ミズーイ

FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ

FW 24 ポルトゥ

監督

ミチェル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります