フライブルクvsウニオン・ベルリン スタメン発表
[3.30 ブンデスリーガ第27節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 20 ジュニア・アダム
監督
ユリアン・シュスター
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・クエアフェルト
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 18 ヨシプ・ユラノビッチ
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 28 クリストファー・トリメル
FW 11 チョン・ウヨン
FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ
FW 23 アンドレイ・イリッチ
控え
GK 37 アレクサンダー・シュボロウ
DF 2 ケビン・フォクト
DF 15 トム・ローテ
DF 26 ジェローム・ルシヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 20 ラースロー・ベーネス
MF 21 ティム・スカルケ
MF 29 リュカ・トゥサール
FW 27 マリン・リュビチッチ
監督
シュテフェン・バウムガルト
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 20 ジュニア・アダム
監督
ユリアン・シュスター
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・クエアフェルト
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 18 ヨシプ・ユラノビッチ
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 28 クリストファー・トリメル
FW 11 チョン・ウヨン
FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ
FW 23 アンドレイ・イリッチ
控え
GK 37 アレクサンダー・シュボロウ
DF 2 ケビン・フォクト
DF 15 トム・ローテ
DF 26 ジェローム・ルシヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 20 ラースロー・ベーネス
MF 21 ティム・スカルケ
MF 29 リュカ・トゥサール
FW 27 マリン・リュビチッチ
監督
シュテフェン・バウムガルト
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります