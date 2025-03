サザンオールスターズ桑田佳祐が最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』を携え『日曜日の初耳学』初出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の制作秘話から、名曲誕生の裏話まで語り尽くす!

サザンオールスターズの桑田佳祐が4月13日22時25分から放送されるMBS/TBS系『日曜日の初耳学』に出演することが発表された。

今年で放送10周年を迎える『日曜日の初耳学』は大人気塾講師でタレントの林修がMCを務めるトークバラエティ番組。各界のカリスマをゲストに迎えて林修ならではの切り口で行われるインタビュー企画「インタビュアー林修」が人気を博している。

今回、桑田が番組に初出演し、3月19日にリリースされたオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の制作秘話から、名曲誕生の裏話まで語り尽くす。放送を楽しみに待ちたい。

番組情報

MBS/TBS系『日曜日の初耳学』

04/13(日)22:25~

MC:林修、大政絢

ゲスト:桑田佳祐(サザンオールスターズ)

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『日曜日の初耳学』番組サイト

https://www.mbs.jp/mimi/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp