大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の第21節の試合が3月29日(土)と30日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全14クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位8クラブがチャンピオンシップに進出する。

他カードの結果に関わらず、あと1勝でチャンピオンシップ進出が決まるAstemoリヴァーレ茨城は、群馬グリーンウイングスをホームに迎えた。注目のGAME1、Astemoは高い守備力と鉄壁のブロックで流れを掴み、2セットを連取する。第3セットこそデュースにもつれ込んだものの、最後まで集中を切らさなかったAstemoはストレート勝利。チャンピオンシップ進出最後の1枠を掴み取った。この結果に伴い、チャンピオンシップに進出する全8チームが出揃った。しかし、GAME2では快進撃の止まらない群馬がフルセット勝利を飾っている。

前節を終え2位のNECレッドロケッツ川崎と、3位につけるデンソーエアリービーズの上位対決。前回対戦した第14節では、両日のフルセットをNEC川崎が制していた。今節のGAME1はホームのNEC川崎が3ー1で勝利。チーム全体でトータル15本のブロックポイントを決めるなど、勢い付くプレーで勝利を呼び寄せた。続くGAME2はデンソーが3ー1で勝利を収め、第14節から続く雪辱を果たした。GAME1とは打って変わり、デンソーが12本のブロックから流れを引き寄せる結果となった。

ここまで首位を走る大阪マーヴェラスは、4位の埼玉上尾メディックスとのアウェー戦に挑んだ。1勝1敗の痛み分けで終えた第17節以来の対戦となる両チーム。今節は大阪MVが2連勝を収めた。両ゲーム共に第1、第2セットを連取した大阪MV。第3セットこそ落としたものの、セットカウント3ー1で勝ち切ってみせた。この結果を受け、大阪MVのレギュラーシーズン優勝が決定した。一方の埼玉上尾は、順位を6位まで落としている。

前節終了時点で10位のPFUブルーキャッツ石川かほくは、6位の東レアローズ滋賀とホームで対戦。GAME1は東レ滋賀にフルセットで敗れたPFU。しかし、GAME2ではPFUがアウトサイドヒッターのバルデス・メリーサを中心に大奮闘し、3ー1で勝利を収めた。GAME1にてAstemoが勝利をあげたことで、チャンピオンシップ進出への道が立たれたPFUだったが、GAME2でも闘志を燃やし続け、レギュラーシーズンのホームゲーム最終戦を白星で締めくくった。対する東レ滋賀は今節を終え、5位に浮上している。

その他、クインシーズ刈谷はKUROBEアクアフェアリーズに、SAGA久光スプリングスは岡山シーガルズにアウェー戦で2連勝した。ヴィクトリーナ姫路は、アランマーレ山形を相手にホームで連日ストレート勝利を飾った。

次戦のレギュラーシーズン最終第22節(スケジュールの関係で後ろ倒しになっている対戦カードを除く)は、4月5日(土)と6日(日)にデンソー vs 刈谷、埼玉上尾 vs Astemo、KUROBE vs PFU、大阪MV vs NEC川崎、群馬 vs 岡山、東レ滋賀 vs 姫路、SAGA久光 vs A山形の計7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第21節 GAME1結果

Astemoリヴァーレ茨城 3ー0 群馬グリーンウイングス

(25-21、25ー19、27ー25)

NECレッドロケッツ川崎 3ー1 デンソーエアリービーズ

(28ー26、25ー22、23ー25、25ー16)

埼玉上尾メディックス 1ー3 大阪マーヴェラス

(22ー25、22ー25、25ー22、20ー25)

PFUブルーキャッツ石川かほく 2ー3 東レアローズ滋賀

(17ー25、25ー23、25ー19、19ー25、12ー15)

KUROBEアクアフェアリーズ 1ー3 クインシーズ刈谷

(23ー25、21ー25、25ー18、18ー25)

岡山シーガルズ 2ー3 SAGA久光スプリングス

(19ー25、25ー22、25ー23、23ー25、7ー15)

ヴィクトリーナ姫路 3ー0 アランマーレ山形

(25ー20、25ー16、25ー19)

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第21節 GAME2結果

Astemoリヴァーレ茨城 2ー3 群馬グリーンウイングス

(21ー25、25ー11、25ー20、15ー25、7ー15)

NECレッドロケッツ川崎 1ー3 デンソーエアリービーズ

(29ー27、15ー25、24ー26、17ー25)

埼玉上尾メディックス 1ー3 大阪マーヴェラス

(18ー25、20ー25、25ー16、22ー25)

PFUブルーキャッツ石川かほく 3ー1 東レアローズ滋賀

(25ー23、27ー25、18ー25、26ー24)

KUROBEアクアフェアリーズ 0ー3 クインシーズ刈谷

(20ー25、17ー25、22ー25)

岡山シーガルズ 0ー3 SAGA久光スプリングス

(16ー25、19ー25、22ー25)

ヴィクトリーナ姫路 3ー0 アランマーレ山形

(25ー21、25ー20、27ー25)