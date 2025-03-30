TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

USGS=¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å9»þ18Ê¬¤´¤í¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥È¥ó¥¬½ôÅç²­¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.0¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10¥­¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂÀÊ¿ÍÎÄÅÇÈ·ÙÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï°ì»þ¡¢¼þÊÕ¤ÎÃÏ°è¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤É²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜ¤Îµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£