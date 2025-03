マクラーレンのオスカー・ピアストリが『Sky Sports』の公式Xにポストされたインタビュー動画内で、日本GPへ向けてカタカナ読みクイズに挑戦した。出題されたのは「ドライバー」「レーシングカー」「コックピット」「レーシングヘルメット」「トロフィー」「ワールドチャンピオン」というモータースポーツに関する言葉。ピアストリはスタッフやインタビュアーから少しヒントをもらいながらも全問正解し、日本語のセンスを見せた。





When you realise Oscar actually knows Japanese pic.twitter.com/Q3f5UNvSr4