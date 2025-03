2月に東京・草月ホールにて開催された<清 竜人ソロ with カルテットライブ>と<清 竜人25アコースティックライブ>のライブ音源が、4月30日(水)に配信リリースされることが決定した。発表が行われたのは3月30日(日)神奈川・横浜BAYHALLにて開催された3か月連続の対バンイベント<LWP2025 vol.3>のMCにて。清 竜人ソロ with カルテットのライブは「痛いよ」や「All My Life」など往年の人気曲に加え「フェアウェル・キス」など最新アルバムからも選曲されたセットリストとなっており、清 竜人の弾き語りとカルテット(弦楽四重奏)を交えた編成。清 竜人25のライブは鍵盤2名をサポートに迎え、2014年の第一期でも無いグループとして初のアコースティックライブとなった。この日の為にアレンジされた楽曲をいつもより大人な夫人たちと清 竜人が歌い上げ、セットリストの中には第一期の解散を発表するためだけに作られ未だトラウマソングとしても名高い「25♡」も9年ぶりに披露。終演後からライブ音源化を望むファンからの声が多く挙がっていた中で、このたび配信リリースとなる。

■リリース情報

『KIYOSHI RYUJIN with Quartet Acoustic Live』

2025年4月30日(水)配信開始





【収録曲】

01.ウェンディ - Quartet Acoustic Live Version

02.フェアウェル・キス - Quartet Acoustic Live Version

03.ぼくが死んでしまっても - Quartet Acoustic Live Version

04.痛いよ - Quartet Acoustic Live Version

05.マドモアゼル - Quartet Acoustic Live Version

06.All My Life - Quartet Acoustic Live Version

07.そつぎょう - Quartet Acoustic Live Version

08.いない - Quartet Acoustic Live Version

09.ボーイ・アンド・ガール・ラヴ・ソング - Quartet Acoustic Live Version



『KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live』

2025年4月30日(水)配信開始





【収録曲】

01.Will you marry me ? - Acoustic Live Version

02.KARESHIいるんだって - Acoustic Live Version

03.青春しちゃっていいじゃん - Acoustic Live Version

04.プリ〜ズ...マイ...ダ〜リン - Acoustic Live Version

05.アバンチュールしようよ - Acoustic Live Version

06.25 - Acoustic Live Version

07.ねえねえ... - Acoustic Live Version

08.Coupling - Acoustic Live Version

09.LOVE&WIFE&PEACE - Acoustic Live Version

■ライブ情報

<清 竜人25 清 竜人、 清 真尋 大生誕祭 2025>

2025年5月26日(月)横浜BAYHALL

・出演:清 竜人25

・時間:18:00 open / 19:00 start

・座席:スタンディング



〇チケット情報

・チケットURLはこちら:eplus.jp/kiyoshiryujin/

・特典付きチケット:\10,000 (+1Drink)

・一般チケット: \4,500 (+1Drink)

・チケット抽選先行受付:3月30日(日)23:59まで

[特典付きチケット 特典内容]

・特典付きチケット限定 Tシャツプレゼント

・一般チケットのお客様よりも先にご入場いただける権利





<KIYOSHI RYUJIN25 THE CRUISING TOUR>

2025年5月4日(日)[大阪] UMEDA CULUB QUATTRO

2025年5月11日(日)[神奈川] YOKOHAMA BAYHALL

2025年5月14日(水)[埼玉] HEAVEN’S ROCK SAITAMA SHINTOSHIN

2025年5月22日(木)[愛知] THE BOTTOMLINE

2025年5月31日(土)[東京] The Garden Hall

2025年6月7日(土)[新潟] NEXS NIIGATA

2025年6月13日(金)[福岡] BEAT STATION

2025年6月14日(土)[兵庫] VARIT.

2025年6月15日(日)[岡山] YEBISU YA PRO



〇チケット情報(各公演)

・チケットURLはこちら:https://eplus.jp/kiyoshiryujin/

・座席:スタンディング

・金額:一般 ¥8,500 / 特典付き ¥14,000

また、5月26日(月)には清 竜人と第104夫人清 真尋の合同生誕祭が神奈川・横浜BAYHALLで開催することも決定している。