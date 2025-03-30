ÅÄÃæÈþµ×¡¢Ç¨¤ìÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç°µ´¬Èþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡Ø½Ü»£GIRL Vol.23¡Ù»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡Ö½µ´©SPA!¡×¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¥·¥ê¡¼¥º¡Ø½Ü»£GIRL Vol.23¡Ù¡Ê3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê¡¢ÅÄÃæÈþµ×¤Î»ïÌÌ·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè23ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢6¿Í¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤òÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç·ÇºÜ¡£¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ç¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæÈþµ×¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¾¾Åç¤«¤Î¤ó¡¢¸ÅÅÄ°¦Íý¡¢»³²¬²íÌï¡¢¤½¤è¤ó¡¢¿À»ÖÆá·ë°á¤È¤¤¤Ã¤¿Èþ½÷¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤âÂç³èÌöÃæ¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÏÇ¯½÷¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤È¤·¤Ã¤Ý¤ê¤È²á¤´¤¹¡¢²¹ÀôÎ¹¹Ô¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ºòÇ¯¡¢Â¿¿ô¤Î»¨»ï¤Ç¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæ¤ÎÂÎ¤òÌþ¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ò´ë²è¤·¤ÆÎ¹¤Ø¡£
´¨¶õ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤ÅÄÃæ¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Í½Ìó¤·¤¿²¹ÀôÎ¹´Û¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£¤¹¤ë¤ÈÏÂ¼¼¤Ç¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢»ÒÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¤´¤í¤ó¤È²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£ÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Ð¥¹¥È¡¢°µ´¬¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡¢²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ë½Ö´Ö¤â·ã¼Ì¡£Åò¾å¤êÄ¾¸å¤ÎÇ¨¤ìÈ±¤È¡¢²Ð¾È¤Ã¤¿ÂÎ¤Î¤Þ¤Þ¾È¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¡Ø½Ü»£GIRL Vol.23¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î31Æü
Äê²Á¡§1,980±ß
»£±Æ¡¿ÎëÌÚ¥´¡¼¥¿¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿²£»³Íë»ÖÏº¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Àß³ÚÏÂÂå¾¾