¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾åÂôÄ¾Ç·¡¡°ÜÀÒ½é¾¡Íø¤¬¾ÃÌÇ¤â¡Äµß±ç¼ºÇÔ¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
à½é¾¡Íøá¤Ï»ý¤Á±Û¤·¡Ä¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç£·²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£´¡½£·¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëËÜµòÃÏ¤Ç¤Î³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¡£¾åÂô¤Î°ÜÀÒ¸å½éÇòÀ±¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤Ç´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¡¢ºÇÂ®¤Ï£±£µ£°¥¥í¡£Âç»ö¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î½é²ó¡¢£²²ó¤Ï¤È¤â¤Ë»°¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¡¢£¶²ó¤Þ¤Ç¥½¥È¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££·²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò£²ÈÖ¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï£²Ï¢Â³Ä¹ÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¡£¾åÂô¤Î¾¡¤ÁÀ±¤â¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÏ¢ÇÔ¤Î»þÅÀ¤Ç£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¡£¡Ö²¿½½Ç¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¤È¤«»ß¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥¨¡¼¥¹¤òÄ¥¤Ã¤¿ÃË¡£ÞÕ¿È¤Î£·£¶µå¤ËÉ¬¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë»î¹ç¤Ï·ÑÅê¼ºÇÔ¤Ç¡¢ÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¡££±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤È¸À¤ï¤ì¤ëµß±ç¿Ø¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¾åÂô¤¬»Ä¤·¤¿Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¡¢£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î½ý¿´¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¾åÂô¤Ï¤¹¤°¤Ë¹äÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Íè¤¿¤é¤Þ¤¿Íê¤à¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ÊÆÄ©Àï¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿±¦ÏÓ¤À¤«¤é¤³¤½¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤â°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Êì¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤ÏËÍ¤«¤é¤·¤¿Êý¤¬µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¡ÊÊÆ¹ñ¤Ç¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤«¤éÄÌÌõ¤Î¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¾¡¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÄê¤ÎËþÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ï£±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¢¤ë¤³¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¡£
¡¡Åêµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£