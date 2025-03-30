¾²ºà¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¯¡×¤ÇÀµ²ò¡£½ý¤È¥Û¥³¥ê¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤²È¤Ë4Ç¯½»¤ó¤À¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ
¾²ºàÁª¤Ó¤Ï¡¢²È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£4Ç¯Á°¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç²È¤ò·ú¤Æ¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¯¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Î¾²ºà¤ËºÎÍÑ¡£·ë²Ì¡¢¥Û¥³¥ê¤ä½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¿§¤ò¤Þ¤È¤á¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¯ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤È¥ª¡¼¥¯¤Î¤É¤Ã¤Á¡©Çº¤ó¤À¾²ºàÁª¤Ó
¤ï¤¬²È¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç·ú¤Æ¤¿¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÃíÊ¸½»Âð¡£1³¬¤Ë¤Ï¸¼´Ø¡¢LDK¡¢¼ñÌ£¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¡£2³¬¤Ë¤Ï¡¢Íá¼¼¡¢ÀöÌÌ½ê¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡¢¼ç¿²¼¼¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÍèµÒÍÑ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ÏÉ×¡¢É®¼Ô¡¢10ºÐ¤È8ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥¯ºà¤Î¾²¤Ë¤Ä¤¤¤¿½ý¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡©
¾å¤Î²èÁü¤Ï¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»½é´ü¤Îº¢¤ËºîÀ®¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Î¹¥¤¤Ê¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ú¤Æ¤¿²È¤Î´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¤Ê¤·¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤ÊÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¦¤Á¤ÏÉ×¤â¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²È¶ñ¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥Èºà¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î¾²ºà¤Ë´Ø¤·¤Æ1¤Ä·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Û¥³¥ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¡£
É®¼Ô¤¬°ÊÁ°Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î¾²ºà¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤â¤¹¤°¥Û¥³¥ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢LDK¤¬¤¢¤êÄ¹»þ´Ö²á¤´¤¹1³¬ÉôÊ¬¤ò¡¢Á´ÌÌ¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¯ºà¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Éô²°¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥ª¡¼¥¯ºà¤Ë¤âÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¯¤ÏÄÂÂßÊª·ï¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëºà¡£É½¸½¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤ß¤Î¤Ê¤¤ÁÇºà¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ÎÈÔ¤ÈÄ¤ÇÀß·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÅ·°æ¤Ë¤âÌÚ¤òÅ½¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¾²¤ÈÅ·°æ¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤È¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤¬°Å¤¯½Å¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î¾²¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤Å·°æÍÑ¤ÎÌÚºà¤â¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡Ä¡£
¤½¤³¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¾²ºà¤ÈÅ·°æ¤Ë¥ª¡¼¥¯¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£2³¬¤Î¿²¼¼¤È¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤À¤±¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ÎÆÍÈÄ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»¤ó¤Ç¼Â´¶¡ª¥ª¡¼¥¯ºà¤Î¥á¥ê¥Ã¥È3¤Ä
¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¯ºà¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥á¥ê¥Ã¥È1¡§¥Û¥³¥ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤
¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î¾²¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¡¼¥¯ºà¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤±¤É¡¢¥Û¥³¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦É®¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯ºà¤ÎÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ü¥á¥ê¥Ã¥È2¡§½ý¤ä±ú¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤
¼Ì¿¿¤ÎÃæ±û¤Ë¤¸¤Ä¤Ï½ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½ý¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤Ç¤¤¿½ý¤¬¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡£
¥ª¡¼¥¯ºà¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¯ºï¤ì¤¿½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¤ï¤¬²È¤Ï¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ª¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÌÚÌÜ¤äÀá¤ò³è¤«¤·¤¿Ìµ¹¤ºà¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¿´¤ÎÊ¿²º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ü¥á¥ê¥Ã¥È3¡§¥á¡¼¥«¡¼¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¿§¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤ä¤¹¤¤
¥ª¡¼¥¯ºà¤Ï¡¢ÆâÁõ¡Ê·ú¶ñ¡¢ÊÉºà¡¢Å·°æºà¡¢¾²ºà¤Ê¤É¡Ë¤ä¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ç¡¢¡ÖÉ¸½à¿§¡×¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÁõ¤È¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¥ª¡¼¥¯ºà¤Ê¤é¥Á¥°¥Ï¥°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¿§¤ÎÌÚºà¤À¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥¯ºà¤Ê¤éÅý°ì´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Ï¡¢Å·°æ¤ä¾²¡¢³°¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤ä¸®¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿§¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾²¤äÅ·°æ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿§¤¬°ã¤¦¤ÈÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¯ºà¤òÁª¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¾²ºàÁª¤Ó¤Ï¡¢Ã±¤Ë¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤âÂçÀÚ¡£Åö½éÉ®¼Ô¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È°ìÂò¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¥á¥¤¥ó¤Î¾²¤ò¥ª¡¼¥¯ºà¤Ë¤·¤ÆÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¯ºà¤Î¾²¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1³¬¤ÎÁÝ½ü¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤·¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ò²È¶ñ¤ä°ìÉô¤ÎÉô²°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤âÀ¹¤ê¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¯ºà¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¿§¤È¤âÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÅý°ì´¶¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¡¼¥¯ºà¤¬É¸½à¿§¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢º£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£