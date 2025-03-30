¡ÖYou bet.¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖYou bet.¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»È¤¨¤ëÊØÍø¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖYou bet.¡×¤Ï¶¯¤¤Æ±°Õ¤ä»¿Æ±¤òÉ½¤¹É½¸½¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
A¡§¡ÖWhy don't we go to the beach¡©¡×
¡Ê¥Ó¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡Ë
B¡§¡ÖYou bet¡ª¡×
¡¡ ¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô