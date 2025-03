¡ÖYou bet.¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤­¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª

正解は「もちろん、そのとおりだ」でした!

「You bet.」は強い同意や賛同を表す表現。

また「もちろん」以外にも、「どういたしまして」という意味ももっていますよ。

A:「Why don't we go to the beach?」

(ビーチに行かない?)

B:「You bet!」

(もちろん!)