±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥È¥«¡¼¡¡31Áª¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡¡¸½Âå¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ï¡©
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Ó¥¹¥±¡¼¥ó2¥É¥¢¡¦¥Ý¥ê¥¹¡Ê1966Ç¯¡Ë
1966Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢5¼ïÎà¤â¤ÎV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ390ps¤Î427Î©Êý¥¤¥ó¥Á¡Ê7.0L¡Ë¥¿¡¼¥Ü¥¸¥§¥Ã¥È¤«¤é¡¢195ps¤Î283Î©Êý¥¤¥ó¥Á¡Ê4.6L¡Ë¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Þ¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£¤Ï¥Ñ¥È¥«¡¼¤âSUV¤Î»þÂå¡ª ÊÆ¹ñ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ä¡Ú¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡¡Á´18Ëç
¤Þ¤¿¡¢2¥É¥¢¤ª¤è¤Ó4¥É¥¢¤Î¥Ó¥¹¥±¡¼¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ý¥¸¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊPositraction¡¢¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¥Ç¥Õ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¤Ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁõÈ÷²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥Ü¥ì¡¼¤Ï·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¡Ö¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ñ¥È¥«¡¼¡×¤ò¡ÖÄ´ºº¡×¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Ó¥¹¥±¡¼¥ó2¥É¥¢¡¦¥Ý¥ê¥¹¡Ê1966Ç¯¡Ë
¥À¥Ã¥¸¡¦¥Ý¥é¡¼¥é¡¦¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ê1966Ç¯¡Ë
1966Ç¯·¿¥Ý¥é¡¼¥é¡¦¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¿··¿¤Î440Î©Êý¥¤¥ó¥Á¡Ø¥¦¥§¥Ã¥¸¡Ù¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅëºÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î7.2L¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ö¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï375ps¤Î½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢1978Ç¯¤ËÀ½Â¤¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢½ÐÎÏÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÑ¹¹¡¢¿·¤·¤¤ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¡¢Ìµ±ô¥¬¥½¥ê¥ó¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢255ps¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥À¥Ã¥¸¡¦¥Ý¥é¡¼¥é¡¦¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ê1966Ç¯¡Ë
¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥«¥¿¥ê¥Ê4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¡¦¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼¡Ê1969Ç¯¡Ë
1969Ç¯·¿¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥«¥¿¥ê¥Ê¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¾×ÆÍ»î¸³¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±Ç¯¤Î·Ù»¡»ÅÍÍ¤Î¥«¥¿¥ê¥Ê¤ËÂ¸ºß´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ï°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢1967Ç¯¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ÈÁ°ÀÊ¡¦¸åÉôºÂÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥«¥¿¥ê¥Ê4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¡¦¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼¡Ê1969Ç¯¡Ë
¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥¿¥ê¥Ê¤Ï1969Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÇºÆÀß·×¤µ¤ì¡¢¤è¤ê³Ñ¤Ð¤Ã¤¿³°´Ñ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â122¥¤¥ó¥Á¡Ê3099mm¡Ë¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¿È¤Ï1965Ç¯¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢3Â®AT¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ê¥à¥¹¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¦¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼¡Ê1972Ç¯¡Ë
1971Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè3À¤Âå¤Î¥×¥ê¥à¥¹¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥Ù¥Ç¥£¥¢¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ëB¥Ü¥Ç¥£¤Î¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ù»¡»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¡ØA38¡Ù¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1972Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
1974Ç¯·¿¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡ØÇúÈ¯¡ª¥Ç¥å¡¼¥¯¡Ù¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¶¦±é¤·¤¿6Âæ¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Î¸å·Ñ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ö¤Ï¥×¥ê¥à¥¹¤ò1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ñ¥È¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¥×¥ê¥à¥¹¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¦¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼¡Ê1972Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Î¥ô¥¡¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ê1975Ç¯¡Ë
¸åÎØ¶îÆ°¤Î¥Î¥ô¥¡¤ÎºÇ½ªÀ¤Âå¤Ï¡¢Ç³Èñ¤ÈÇÓ¥¬¥¹ÀÇ½¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢·Ù»¡µ¡´Ø¤Ë¿Íµ¤¤Î¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥Ü¥ì¡¼¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Î¥ô¥¡¤ÎÀ¸³¶¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Ê¤É¤Î·Ù»¡¤ª¤è¤ÓÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡»ÅÍÍ¤Î¡ØCopo 9C1¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¶¯²½·¿¤Î¥¿¥¤¥ä¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¼¥à¤È¾è¹ß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¸åÉôºÂÀÊ¡¢ÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¡¼¥È¥È¥ê¥à¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥°¥ì¥à¥ê¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿·Ù»¡»ÅÍÍ¤Î¥Î¥ô¥¡¤Ë¤Ï¡¢»þÂ®2¥Þ¥¤¥ë¹ï¤ß¤Î·Ù»¡¸øÇ§¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Î¥ô¥¡¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ê1975Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¡¦¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼¡Ê1978Ç¯¡Ë
1978Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤äÄÉÀ×°Ê³°¤ÎÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¥Î¥ô¥¡¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ù¤¯Àß·×¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¡¢¥ì¥Ã¥°¥ë¡¼¥à¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ë¡¼¥à¤ÏÂç·¿¼Ö¤Î90¡ó¤Î¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
3.3L 6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Þ¤¿¤Ï5.0L V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢°Ï©Áö¹Ô¤ËÂÑ¤¨¤ë¶¯²½¥Ü¥Ç¥£¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¡¦¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼¡Ê1978Ç¯¡Ë
¥×¥ê¥à¥¹¡¦¥ô¥©¥é¡¼¥ì¡¦¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼¡Ê1978Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÊÂ¤Ö¿·À¤Âå¤Î¾®·¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥à¥¹¤Ï1978Ç¯¤Ë¥ô¥©¥é¡¼¥ì¡¦¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Û¤Ü¶¦ÄÌ¤Î¥À¥Ã¥¸¡¦¥¢¥¹¥Ú¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬ÈÎÇä¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÈÎÇä»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥©¥é¡¼¥ì¡¦¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡Ö¥¿¥Õ¤Ç¼è¤ê²ó¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¯¤Æ²÷Å¬¤Ê¡¢·Ù´±¤ÎÄ¹¤¤¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¿¨ÇÞ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼ÁõÃå¾õÂÖ¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ155ps¤òÈ¯À¸¤¹¤ë318Î©Êý¥¤¥ó¥Á¡Ê5.2L¡ËV8¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï170ps¤Î360Î©Êý¥¤¥ó¥Á¡Ê5.9L¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ê¥à¥¹¡¦¥ô¥©¥é¡¼¥ì¡¦¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼¡Ê1978Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê1982Ç¯¡Ë
¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊSSP¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎºÇ¤âÍÌ¾¤Ê·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¹â½ÐÎÏ¤Î5.0L V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢1/4¥Þ¥¤¥ë¤ò15.5ÉÃ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡×¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¡¢Åö»þ¤Î¹¹ð¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ô¥Ë¥ª¥ó¼°¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¹âÂÑµ×À¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢911¤ò»ë³¦¤Ë¤È¤é¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
1982Ç¯¡¢²á¹ó¤Ê¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢¥í¡¼¥ó¥Á¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£·Ù»¡¤¬ÆÃÊÌÁõÈ÷¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°400Âæ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1Âæ¤¢¤¿¤ê6868.67¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤ÇÌó2Ëü3000¥É¥ë¡áÌó350Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÂÑÍÑ´ü´Ö¤Ï18¤«·î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï1993Ç¯¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°SSP¤ÎÀ½Â¤¤òÂ³¤±¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê1982Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê1992Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Ñ¥È¥«¡¼¡¢LTD¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤Î¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢1992Ç¯¤Ë¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ÀÇ½¤À¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£·Ù»¡¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤Ë¤è¤ë100-0km/h¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ÏABS¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶¥¹ç¼Ö¤è¤ê¤â9m°Ê¾å¤âÃ»¤¤À©Æ°µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£1992Ç¯¤Ë¤ÏÌó2Ëü5000Âæ¤¬À½Â¤¤µ¤ì¡¢1997Ç¯¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê1992Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¡Ê2006Ç¯¡Ë
¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¤ÎºÇ½ªÀ¤Âå¤Ï1998Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏÅö»þ¡¢ËÌÊÆ¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢85¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4.6L V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿1998Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ240km/h¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£ÄÉÀ×ÍÑ¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥ª¥ó¥Õ¥ì¡¼¥àÀß·×¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÂç·¿²½¤·¡¢¥ê¥ó¥¯¼°¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1998Ç¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥ÉÀ¯ÉÜ¼ÖÎ¾ÈÎÇä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤Ï¡¢¡Ö·Ù»¡¤Ï¡Ø¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¼êÊü¤¹¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¤ÎÂç·¿¥»¥À¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2011Ç¯¤ËÀ½Â¤½ªÎ»¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ý¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¡Ê2006Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ê2008Ç¯¡Ë
¥¤¥ó¥Ñ¥é¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Âè9À¤Âå¤À¡£ÄÌ¾ï¤Î·Ù»¡ÍÑ¤Î¡Ø9C1¡Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¡¢Ê¤ÌÌÁÜºº´±ÍÑ¤Î¡Ø9C3¡Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡»ÅÍÍ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥é¤ÏLS¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢´è¾æ¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¤Î¥í¥Ã¥¯Ìµ¸ú²½¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁõÈ÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ë2008Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î³°Éô¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ê2008Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¿¥Û¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê2010Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¤Ï1990Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ª¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Û¤Î·Ù»¡»ÅÍÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÎØ¶îÆ°¤Þ¤¿¤Ï»ÍÎØ¶îÆ°¡¢¤ª¤è¤Ó·Ù»¡ÄÉÀ×¼Ö¡ÊPPV¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¼Ö¡ÊSSV¡Ë¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤À¡£
¼Ì¿¿¤Ï2010Ç¯¤ÎÂè3À¤Âå¥¿¥Û¤Ç¡¢ÀèÂå¤Î4Â®AT¤è¤ê¤âÇ³Èñ¤ÎÎÉ¤¤6Â®AT¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊGM¤Ç¤ÏStabiliTrak¡á¥¹¥¿¥Ó¥ê¥È¥é¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ö¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÁö¤ê¤ò¤¹¤ëSUV¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿°ÂÁ´ÂÐºö¤À¤í¤¦¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¿¥Û¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê2010Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¡Ê2010Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¥¯¥é¥¦¥ó¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ÎÀ½Â¤½ªÎ»¤¬¶á¤Å¤¤¤¿2010Ç¯¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¥Ý¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥È¡¼¥é¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤ÆV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¿¡¼¥ÜÉÕ¤¤È¥Î¥ó¥¿¡¼¥Ü¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤ÈAWD¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡ÍÑ¤ËÆÃÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡¢ËÉ¿Ï²Ã¹©¤Î¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Ù¥ë¥È¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥È¡¢¥³¥é¥à¥·¥Õ¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¡Ê2010Ç¯¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¤Ï¥»¥À¥ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥À¡¼¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢F-150¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥«¥×¥ê¥¹PPV¥Ý¥ê¥¹¡¦¥»¥À¥ó¡Ê2012Ç¯¡Ë
GM¤Ï¸½ºß¡¢¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ª¤è¤Ó·Ù»¡µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥À¥ó¿Íµ¤¤ÎÄã²¼¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¿¥ÛSSV¡¢¥·¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤«¤é¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼ºÇ¸å¤Î·Ù»¡ÍÑ¥»¥À¥ó¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ò¥ê¥Ð¥Ã¥¸¤·¤¿¥«¥×¥ê¥¹PPV¤Ç¡¢2011Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ö¤ò¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤äÃæÅì¤Î·Ù»¡¤Ë¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÆî¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¹©¾ì¤¬2017Ç¯¤ËÊÄº¿¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢À½Â¤½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥«¥×¥ê¥¹PPV¥Ý¥ê¥¹¡¦¥»¥À¥ó¡Ê2012Ç¯¡Ë
¥À¥Ã¥¸¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥´¤ª¤è¤Ó¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ý¥ê¥¹¡Ê2019Ç¯¡Ë
¥À¥Ã¥¸¤Ï2018Ç¯¡¢·Ù»¡ÍÑSUV¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢V6¤Þ¤¿¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ360ps¤Î5.7L V8¥Ø¥ß¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¥´¡¦¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Î¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎäµÑÀÇ½¤Î²þÁ±¤ÈÉé²ÙÊ¬»¶¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Âç·¿¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤ÎUconnect 7.0¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡ÀìÍÑ¤Î¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥Ã¥¸¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥´¤ª¤è¤Ó¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ý¥ê¥¹¡Ê2019Ç¯¡Ë
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ï¡©
¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¥»¥À¥ó»Ô¾ì¤«¤éÁ´ÌÌÅ±Âà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¥È¡¼¥é¥¹¤¬À½Â¤½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥À¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¤âÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£É¸½à¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ318ps¤Î3.3L¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ400ps¤Î3.0L V6¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤â¤ï¤¿¤·Ã£°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢SUV¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ï¤¿¤·Ã£¤¬¤è¤¯ÃÎ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¥»¥À¥ó·¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î½ªßá¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ê¡¼¤Î¥Ý¥ê¥¹¥»¥À¥ó¤Î±É¸÷¤Î»þÂå¤Ï¡¢½ª¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤¬¹¤¯²÷Å¬¤ÊSUV¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£