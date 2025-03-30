DeNA¡¦¾¾Èø¼®²¸¤¬ÂÔË¾¤Î¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¡¡¶¯ÂÇ¤Ç¤á¤¶¤¹ÀµÊá¼ê¤Ø¤ÎÆ»
¡¡¡Ê30Æü¡¢¥×¥íÌîµå¡¡²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º2¡½1ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´ÉôÊó¤ï¤ì¤¿¤Ê¡×¡¡DeNA¿¹¸¶¹¯Ê¿¤¬Ê¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡¢¼é¸î¿À¤Î¶ìÇº
¡¡½Õ¤Î¹Ã»Ò±à²¦¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡¢3Ç¯Á°¤ÎÁªÈ´¤Ç»çº°¤Î´ú¤ò¤Ä¤«¤ó¤À20ºÐ¤¬º£µ¨½é¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¾¾Èø¼®²¸¡Ê¤·¤ª¤ó¡Ë¤ÏÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æº¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ö¡£¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤Ë¡ÖÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¹â3Ç¯»þ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢1·³¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºòµ¨¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬²ó¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤Ê¤ª1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é°ËÀªÂçÌ´¡Ê¤Ò¤í¤à¡Ë¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤ÆÍ×µá¤¹¤ë¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤ÇÂ¤¬¤Ä¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¶²¤ì¤Ì¶¯µ¤¤ÎÇÛµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åê¼ê¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¤¤Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿26ºÐ¤Î»³ËÜÍ´Âç¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀµÊá¼ê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤â¶å²ó¤Î¼é¤ê¤«¤é»³ËÜ¤È¸òÂå¤·¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁ´Éô¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£¡Ê»³ËÜ¡ËÍ´Âç¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£¡ÊÀ¶¿åÍ¥»Ö¡Ë
¢£»°±º´ÆÆÄ¡ÖÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¡×
¡¡»°±º´ÆÆÄ¡ÊD¡Ë¡¡È¬²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¾¾Èø¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸å¤í¤Ë¤½¤é¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÍ×µá¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Ð¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¼é¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¡×¡£