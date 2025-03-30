¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬¼ê¸ü¤¤¡×¤È»×¤¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÊ¼¸Ë¸©¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2·î14¡Á19Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á80Âå¤ÎÃË½÷409¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÀ¸³è¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬¼ê¸ü¤¤¡×¤È»×¤¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀÀÐ»Ô¤¬¤È¤Æ¤â»Ò°é¤Æ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÆôºê»Ô¤äÌÀÀÐ»Ô¤Ç¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¿À¸Í¤Ï¤â¤È¤â¤È»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Ç»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¡£ÃÎ¿Í¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿À¸Í¤Ç»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå¤½¤ÎÂ¾¡¿ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÅÔ²ñ¤À¤±¤É»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤Ä¤¯¡¢µëÉÕ¶â¤Ê¤É¿ÀÆàÀî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔÃÎ»ö¤¬»Ò°é¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î»Ù±ç¤ä¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚÈñÍÑ¤Î¼êÅö¡¢ÂÔµ¡»ùÆ¸¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ë´èÄ¥¤ê¤Ç¡¢»Ù±ç¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°²Ìî ½©)
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§Ê¼¸Ë¸©2°Ì¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©¡×¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç°åÎÅÈñ¤Î½õÀ®¡¢JRÄê´ü¹ØÆþÈñ¤Î½õÀ®¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿½»Âð¼èÆÀÊä½õÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿À¸Í»Ô¤ä¡¢¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç°åÎÅÈñÌµÎÁ¡¢ÂèÆó»Ò°Ê¹ßÊÝ°éÎÁ¤¬ÌµÎÁ¡¢¡Ö¤ª¤à¤ÄÄê´üÊØ¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤à¤Ä¤Ê¤É¤ò»Ùµë¡¢¤µ¤é¤Ë¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ëÌÀÀÐ»Ô¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÅìµþÅÔ1°Ì¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢°é»ùÍÑÉÊ¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ä¡¢Ç¥¿±¡¦»Ò°é¤Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤È¤¦¤¤ç¤¦»Ò°é¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¡ÖTOKYO»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Ø¤ÎÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤¯¤é¤·±þ±ç¥Ê¥ÓTokyo¡×¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¶è¤¬ÆÈ¼«¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÅÔ²ñ¤À¤±¤É»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤Ä¤¯¡¢µëÉÕ¶â¤Ê¤É¿ÀÆàÀî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔÃÎ»ö¤¬»Ò°é¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î»Ù±ç¤ä¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚÈñÍÑ¤Î¼êÅö¡¢ÂÔµ¡»ùÆ¸¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ë´èÄ¥¤ê¤Ç¡¢»Ù±ç¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°²Ìî ½©)