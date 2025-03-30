¡Ö¼«Ê¬¤âÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥É¥é2¾±»ÒÍºÂç¡¢Êì¹»²£ÉÍ¹âV¤Ëµ¤»ý¤Á¿·¤¿¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î³èÌö¤â»É·ã¤Ë
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½6¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê30Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢¾±»ÒÍºÂçÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¡á¿ÀÆàÀîÂç¡á¤¬¡¢Êì¹»¤Î²£ÉÍ¹â¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬ÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ç2006Ç¯°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÊì¹»¤¬¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤âÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö7ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£4²ó2»àËþÎÝ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£6²ó¤Ë¤â2»àËþÎÝ¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¹¥µ¡¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç1ËÜ½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾¡¤Á»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥ë¡¼¥¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡2·³Àï½Ð¾ì¤Ï14»î¹çÌÜ¡£3·î22Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤«¤é6»î¹çÏ¢Â³¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤áÄ¾¶á2»î¹ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¡£¡Ö°ÂÂÇ¤Ï½Ð¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£1Æü¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç1ËÜÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬ÂÇ·â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£ºòÆü¡¢º£Æü¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¹Å¼°¥Á¡¼¥à¡ÖÃæËÜËÒ¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Æ±¤¤Ç¯¤ÎºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬3¥é¥ó¤ò´Þ¤à5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÈÂç³èÌö¡£±ï¤¢¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2·³¤ÇÆ±¤¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¡ÖÀÎ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤Î³èÌö¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Êì¹»¤ÎÍ¥¾¡¤ÈÆ±µéÀ¸¤Î³èÌö¤ò»É·ã¤Ë¡¢1·³¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë